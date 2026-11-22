La diplomazia australiana ha alzato la voce contro l’espansione degli insediamenti nella Cisgiordania, imponendo sanzioni mirate che segnano un’escalation nelle tensioni con Israele. Mercoledì, il governo di Canberra ha colpito tre individui e quattro organizzazioni accusati di aver pianificato e sostenuto la violenza dei coloni e la costruzione di nuove strutture illegali sui territori palestinesi occupati.

L’obiettivo dichiarato è preservare la possibilità di una soluzione a due Stati, minata secondo gli analisti dalle azioni sistematiche dei gruppi estremisti.

Le misure economiche e i nomi nel registro delle sanzioni

Il pacchetto di restrizioni vieta ai cittadini e alle imprese australiane qualsiasi forma di commercio o supporto verso i soggetti sanzionati. Tra i nomi finiti sotto osservazione figura Daniella Weiss, leader dell’organizzazione di coloni Nachala, nota per le sue posizioni radicali sull’espulsione dei palestinesi da Gaza.

Accanto a lei, l’imprenditore edile Eliav Libi, la cui azienda è stata identificata come motore acceleratore dell’espansione degli insediamenti attraverso lo sfollamento forzato delle famiglie locali.

La ministra degli Esteri Penny Wong ha giustificato la decisione sottolineando il ruolo attivo dei sanzionati: “The sanctioned individuals and organisations have actively participated in the planning, coordination and establishment of new settlements”.

Le accuse si estendono alla raccolta fondi, al reclutamento di volontari e al sostegno logistico fornito ai coloni violenti, creando una rete strutturata che supera il singolo episodio isolato.

Il nodo strategico del progetto E1 e le reazioni internazionali

Al centro della preoccupazione australiana c’è il progetto di insediamento E1. Secondo Wong, le violenze verificatesi nelle ultime settimane attorno a questa area hanno compromesso irreparabilmente le prospettive di pace. Il piano E1 prevede la costruzione di unità abitative che dividerebbero fisicamente in due la Cisgiordania, isolando Gerusalemme Est dal resto del territorio che i palestinesi considerano il cuore del loro futuro Stato. Questa frammentazione geografica renderebbe materialmente impossibile la coesistenza pacifica prevista dagli accordi internazionali.

La mossa di Canberra non arriva improvvisa, ma segue di un giorno una decisione simile adottata dal Regno Unito, che martedì ha sanzionato otto aziende edili israeliane coinvolte negli stessi progetti. Il deterioramento dei rapporti diplomatici tra Australia e Israele era già evidente dallo scorso anno, quando il governo laburista aveva annunciato la volontà di riconoscere condizionatamente lo Stato palestinese, seguito poi dalla tragedia di Bondi Beach dello scorso dicembre.

La rara condanna interna di Gideon Sa’ar

Mentre la pressione internazionale aumenta, dall’interno del governo israeliano emerge una voce dissonante. Dopo gli incendi dolosi di sabato sera nei villaggi vicini a Ramallah, il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha rilasciato una dichiarazione insolitamente critica verso i suoi connazionali estremisti. “Condanno gli atti di vandalismo compiuti in alcuni villaggi della Giudea e della Samaria da una manciata di estremisti”, ha affermato Sa’ar, precisando che tali attacchi sono contrari ai valori nazionali e non rappresentano la maggioranza dei residenti.

Nonostante queste parole di distacco, la realtà sul campo resta drammatica. Solo questa settimana, testimoni e funzionari palestinesi hanno riferito dell’uccisione di una donna di 72 anni a Gerico, uccisa dai colpi d’arma da fuoco sparati dai coloni durante un’occupazione abusiva di alcune abitazioni. Il ministero degli Esteri israeliano non ha risposto immediatamente alle richieste di commento sulle sanzioni australiane, mantenendo il silenzio istituzionale mentre le Nazioni Unite reiterano la posizione sulla illegalità degli insediamenti, contestata ufficialmente da Tel Aviv.

Il divieto di transazioni commerciali imposto dall’Australia avrà effetti immediati sui flussi finanziari delle organizzazioni colpite, ma soprattutto invia un segnale politico chiaro: il riconoscimento internazionale della Palestina non è più solo una questione retorica, ma diventa uno strumento operativo per isolare economicamente chi contribuisce all’erosione dei confini statali palestinesi. I prossimi mesi diranno se questa strategia di contenimento finanziario riuscirà a frenare l’avanzata fisica dei coloni o se, al contrario, spingerà questi gruppi verso forme di autofinanziamento ancora più opache e radicalizzate.