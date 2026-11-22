Era malato di un tumore che avrebbe potuto essere curato ma un bimbo di soli 3 anni è stato trovato morto nella sua cameretta: la madre non lo aveva mai portato in ospedale per le cure.

Era malato di un tumore che avrebbe potuto essere curato ma un bimbo di soli 3 anni è morto, in quanto la madre non lo ha mai portato in ospedale per le cure. I dettagli di questo dramma.

Era malato di tumore curabile ma la madre non lo ha mai portato in ospedale: morto un bimbo di 3 anni

Una storia terribile arriva da Ozark, nello Stato del Missouri, negli Stati Uniti, dove un bambino di soli 3 anni è stato trovato morto nella sua cameretta. Il piccolo da circa due anni era malato di tumore, aveva un neuroblastoma metastatico, una malattia che avrebbe potuto essere curata ma la madre non lo avrebbe mai portato in ospedale.

Il bambino soffriva come detto di un neuroblastoma metastatico, diagnosticato nel marzo 2024 al Children’s Mercy Hospital di Kansas City. Nonostante la gravità della patologia e le indicazioni degli specialisti, l’ultima visita ospedaliera documentata risaliva proprio al 14 maggio dello stesso anno. Da allora, secondo gli atti dell’indagine, non erano stati programmati ulteriori controlli né avviato il percorso terapeutico previsto.

La madre, Destiny Schliefert, e Debbie Sue Potter, la donna che contribuiva ad accudirlo, sono state incriminate il 19 novembre 2026 per omicidio di secondo grado.

Mai portato in ospedale dalla mamma, bimbo di 3 anni muore per tumore curabile: incriminata la madre

La madre del bambino di 3 anni morto, Destiny Schliefert, e Debbie Sue Potter, la donna che contribuiva ad accudirlo, sono state incriminate il 19 novembre 2026 per omicidio di secondo grado. Come riporta People, sulla base delle informazioni diffuse dalle emittenti locali e dei documenti giudiziari, un medico avrebbe riferito agli investigatori che il tumore avrebbe potuto essere trattato con possibilità di sopravvivenza. Negli ultimi tempi il piccolo era peggiorato, faticava a mangiare, a dormire e a camminare ma, nonostante ciò, la madre non lo avrebbe mai portato in ospedale. L’autopsia sul corpicino del piccolo ha confermato che la cause della morte è stata il tumore. Durante gli interrogatori, la madre del bimbo avrebbe dato diverse spiegazioni sul mancato ricorso alle cure. Prima aveva collegato la perdita di appetito del figlio alla morte del nonno, avvenuta nel settembre 2025, sostenendo anche di avergli somministrato un farmaco al fine di stimolare la fame. Poi invece avrebbe detto di essere rimasta in attesa della documentazione relativa all’assicurazione sanitaria prima di accompagnare il bimbo in ospedale. Ma non è finita qui. Secondo infatti un adulto che viveva nella stessa abitazione, Schliefert e Potter avrebbero accompagnato il bambino fino alla struttura ospedaliera, senza però entrare per paura di una segnalazione ai servizi sociali. Questa si tratterebbe di una circostanza riferita agli inquirenti nell’ambito delle indagini, che sono tutt’ora in corso. Le contestazioni nei confronti delle due donne riguardano anche altri minori presenti nella casa. Esse devono rispondere di accuse legate a maltrattamenti e messa in pericolo di bambini, in relazione alle condizioni di vita di altri due ragazzi di 7 e 15 anni che abitavano nell’immobile. Al momento le due donne si trovano in custodia nel carcere della contea di Christian, senza possibilità di rilascio su cauzione.