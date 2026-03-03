Bimbo morto dopo caduta dalle scale: i sei minuti cruciali tra l’incidente e l’allarme ai soccorsi restano un mistero. Ecco cosa è emerso.

La tragedia domestica che ha colpito la famiglia di Pessione, frazione di Chieri (Torino), ruota attorno alla morte del piccolo Riccardo, bimbo di soli cinque mesi. La caduta dalle scale mentre era in braccio alla madre ha scatenato un’inchiesta per omicidio colposo e sollevato interrogativi sui sei minuti precedenti la chiamata ai soccorsi, al centro delle indagini.

Bimbo morto dopo essere caduto dalle scale: interrogatorio della madre e dettagli sull’incidente

Ieri, lunedì 2 marzo, la madre del piccolo è stata ascoltata per due ore e mezza dalla sostituta procuratrice Alessandra Provazza. Difesa dall’avvocato Macchia, la donna ha confermato di essere svenuta mentre teneva in braccio il figlio: “Io sono svenuta in casa”, ha dichiarato, ripetendo la versione già fornita negli scorsi giorni. Dopo il malore, la madre avrebbe cercato di riprendersi e avrebbe allertato il marito e la sorella prima di contattare il 118.

Gli investigatori stanno analizzando nel dettaglio le telefonate e i movimenti della donna nell’abitazione, cercando di chiarire le circostanze dei sei minuti che intercorrono tra la caduta e la richiesta di aiuto. Nonostante gli accertamenti, permangono zone d’ombra sulla dinamica dell’incidente, mentre la comunità locale rimane sconvolta da questa tragedia domestica.

Bimbo morto dopo essere caduto dalle scale: buco di 6 minuti nei filmati

Proseguono le indagini sulla morte del bimbo di cinque mesi caduto in casa a Pessione, frazione di Chieri. Come riportato da Torino Today, un video acquisito dai Carabinieri dall’abitazione di famiglia avrebbe svelato alcuni dettagli finora sconosciuti. Sebbene la scena della caduta non sia ripresa chiaramente, il filmato mostrerebbe la madre percorrere più volte le scale interne e, poco dopo, si sentirebbe un tonfo seguito dalla sua voce che ammonisce l’altro figlio di non entrare. Tra la caduta e la chiamata ai soccorsi passano circa sei minuti, un intervallo su cui gli inquirenti stanno cercando di fare luce. L’avvocato della donna, Roberto Macchia, ha commentato: “La mia assistita ha ribadito quello che ha dichiarato già nei giorni scorsi. Si è sentita male mentre teneva in braccio il figlio… aveva un forte senso di straniamento da tempo”.

Il piccolo è stato trovato privo di vita sul pianerottolo interno dalle squadre di soccorso, mentre la madre sarebbe stata vigile e cosciente. L’autopsia condotta dal medico legale Roberto Testi, alla presenza anche del consulente della donna, Lorenzo Varetto, non ha chiarito definitivamente la dinamica dell’incidente: le lesioni risultano compatibili con una caduta domestica, ma non escludono altre ipotesi.

Intanto, il funerale di Riccardo è stato celebrato nella parrocchia di Pessione dal parroco don Claudio Bertero, che ha guidato anche la recita del rosario di suffragio: “Una disgrazia così può succedere a chiunque”, ha commentato un vicino della famiglia, riflettendo il dolore della comunità.