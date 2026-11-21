Dopo più di nove anni a Rebibbia, Francesco Schettino è tornato in libertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali. La condanna a 16 anni per il naufragio della Costa Concordia si esaurirà a luglio 2030 grazie agli sconti per buona condotta.

Francesco Schettino ha lasciato il carcere romano di Rebibbia nella serata di venerdì 20 novembre, tornando in libertà dopo oltre nove anni di detenzione. L’ex comandante della Costa Concordia, condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’Isola del Giglio, che causò la morte di 32 persone, ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali.

La decisione è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma al termine di una valutazione approfondita del percorso rieducativo e della condotta tenuta dall’imputato durante gli anni trascorsi in cella. A confermare l’uscita e i dettagli della misura è stata l’avvocato Francesca Carnicelli, legale dell’ex capitano.

Le condizioni dell’affidamento in prova

Il provvedimento, disciplinato dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, non cancella la condanna né le responsabilità accertate per la tragedia.

Consente invece di scontare la pena residua all’esterno attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna). Il rispetto delle prescrizioni è vincolante: eventuali violazioni comporterebbero la revoca della misura e il ritorno immediato in carcere.

Schettino, oggi 66enne, svolgerà l’affidamento in prova in Campania. Le modalità prevedono un lavoro come impiegato presso un soggetto privato e attività di volontariato.

È stato inoltre imposto un coprifuoco: dalle ore 22 alle 6 non può lasciare il proprio domicilio.

Il ruolo della legge Gozzini e il fine pena anticipato

Oltre alla liberazione anticipata tramite affidamento, Schettino ha beneficiato di uno sconto sulla durata totale della pena. Grazie all’applicazione della legge Gozzini, ha cumulato circa due anni di anticipo sul fine pena. Come spiegato dall’avvocato Carnicelli, questa norma garantisce ai detenuti “45 giorni di ‘sconto’ ogni sei mesi di buona condotta”.

Di conseguenza, la condanna si considererà espiata a luglio 2030. L’ex comandante aveva già iniziato a scontare la pena nel maggio 2017, entrando a Rebibbia dopo la sentenza definitiva. Nell’aprile dello scorso anno, aveva ritirato una precedente richiesta di semilibertà lavorativa, motivando la scelta con l’assenza delle condizioni necessarie per portare avanti il progetto, senza che questo modificasse la sua condizione detentiva o la possibilità di usufruire dei permessi previsti.

La tragedia della Costa Concordia

Il nome di Schettino resta indissolubilmente legato alla notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, quando la nave urtò gli scogli delle Scole nei pressi del Giglio. L’impatto provocò una falla che portò all’inclinazione e al successivo naufragio. A bordo c’erano 4200 persone tra passeggeri ed equipaggio; il bilancio fu di 32 morti e centinaia di feriti.

Le accuse riguardavano omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono della nave. Particolarmente controversa fu la gestione dell’emergenza, segnata dal ritardo nell’allarme generale e dall’abbandono dell’imbarcazione mentre numerosi passeggeri erano ancora a bordo in attesa di soccorso. Il processo si svolse a Grosseto, trasformando il teatro Moderno in aula di giustizia per accogliere testimoni e consulenti.

L’attuale situazione giuridica segna una fase cruciale nell’esecuzione della pena. Sebbene la libertà sia ora parziale e soggetta a rigide condizioni di reinserimento, il calendario definito dalla legge Gozzini indica chiaramente che il debito con la giustizia si chiuderà formalmente nel 2030, a condizione che il comportamento dell’ex comandante rimanga conforme alle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza e monitorato dall’Uepe.