(Adnkronos) – Pit stop… pre Coppa Davis. Archiviata con grande emozione dei giorni di Atp Finals, Flavio Cobolli si tuffa nella “settimana più bella dell’anno”. Ipse dixit. Prima di raggiungere Bologna per le Final 8 di Coppa Davis con l’Italia, l’azzurro ha deciso di concedersi un passaggio allo stadio Tardini. Il motivo? Oggi, sabato 21 novembre, torna in campo la sua Roma, in trasferta contro il Parma.

E Flavio – nel lasciare l’Hotel Principi di Piemonte – si è mostrato sorridente ai tifosi insieme a suo padre Stefano, con tanto di felpe e bandiere giallorosse. Un modo per ricaricarsi prima dell’appuntamento finale della stagione, per poi recuperare con le meritate vacanze in montagna.

Cobolli è da sempre un tifoso sfegatato della Roma. Giocava nelle giovanili giallorosse e, fino ai 12 anni, si divideva tra calcio e tennis, come raccontato all’Adnkronos da suo padre Stefano (QUI L’INTERVISTA VIDEO), nei giorni delle Atp Finals: “A un certo punto, gli impegni sono diventati tanti e ha seguito il suo cuore.

Se abbiamo mai immaginato un derby con la Lazio? Assolutamente sì. Me lo sono immaginato, poteva accadere. Sarebbe stata un’emozione incredibile, bellissima…”.

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