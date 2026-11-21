(Adnkronos) - Marco Vivarelli - direttore della Clinica di chirurgia epatobiliare, pancreatica e dei trapianti dell'azienda ospedaliero universitaria delle Marche e ordinario di Chirurgia generale dell'Università Politecnica delle Marche - è stato eletto presidente dell’Associazione italiana d...

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Marco Vivarelli – direttore della Clinica di chirurgia epatobiliare, pancreatica e dei trapianti dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche e ordinario di Chirurgia generale dell’Università Politecnica delle Marche – è stato eletto presidente dell’Associazione italiana di chirurgia epatobiliare e pancreatica (Aicep), la sezione italiana dell’Ihpba (International Hepato Pancreato Biliary Association) e rappresenta i superspecialisti italiani dedicati alla chirurgia del fegato, delle vie biliari, del pancreas e al trapianto di fegato.

La nomina è arrivata durante il congresso che si sta tenendo in questi giorni. L’associazione ha come obiettivo la promozione della chirurgia epatobiliare, pancreatica e di trapianto di fegato attraverso l’individuazione di percorsi clinico-terapeutici, l’introduzione di tecniche chirurgiche innovative e la validazione di linee guida e di percorsi formativi dei chirurghi che si occupano di malattie molto delicate come i tumori primitivi e metastatici del fegato, i tumori del pancreas e delle vie biliari.

Fino a oggi ha prodotto un elevato volume di studi pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali in collaborazione con gli esperti internazionali che afferiscono all’Ihpba.

“In questo momento – ha detto Marco Vivarelli – la chirurgia epatobiliare, pancreatica e quella di trapianto di fegato, vedono l’Italia in una posizione di leadership a livello mondiale sia da un punto di vista tecnico che scientifico.

Essere eletto come rappresentante di una categoria di professionisti di straordinario livello è motivo di grandissima soddisfazione e orgoglio. Molte delle malattie di fegato, vie biliari e pancreas, in particolar modo i tumori, hanno un trattamento molto complesso; la presenza di teams multidisciplinari e di chirurghi superspecialisti può portare a risultati impensabili fino a non molto tempo fa. L’Aicep continuerà a farsi promotrice della divulgazione di condotte di ‘best practice’ terapeutica basate sull’evidenza degli studi scientifici passati e futuri nell’interesse dei pazienti”. Vivarelli succede a Ugo Boggi (Gemelli). In passato la presidenza è stata ricoperta da esperti di calibro internazionale, come Guglielmi (Verona), Aldrighetti (San Raffaele) e Torzilli (Humanitas). La nomina di Vivarelli a capo dell’Aicep è “un riconoscimento di grande rilievo nazionale e internazionale per il professionista e conferma i massimi livelli di qualità raggiunti dall’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Un’investitura meritata la sua – afferma il direttore generale dell’Aou delle Marche, Armando Marco Gozzini – e di spessore assoluto, basti osservare il valore del suo predecessore. A Vivarelli vanno i miei complimenti e al tempo stesso i ringraziamenti per il lavoro che svolge quotidianamente all’interno del presidio di ‘Torrette'”.

L’elezione di Vivarelli a presidente dell’Aicep, dichiara il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Enrico Quagliarini , “è per il nostro Ateneo motivo di orgoglio. Testimonia come la nostra Università sia un interlocutore di prestigio per il mondo della ricerca e della formazione clinica, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Diagnosi, cura e approccio chirurgico vivono oggi una nuova stagione grazie alle innovazioni tecnologiche che muovono i primi passi all’interno del contesto accademico. A Vivarelli i migliori auguri di buon lavoro”. Bolognese, Marco Vivarelli si è laureato in Medicina e specializzato in Chirurgia Generale all’Unibo. Dal 1992 al 1997 ha lavorato a Londra al King’s College Hospital all’epoca il più grande centro Trapianti di fegato d’Europa; dal 1998 al 2011 ha lavorato al S.Orsola di Bologna e nel 2012 è stato chiamato dall’Università Politecnica delle Marche dirigere il Centro trapianti dell’Aou delle Marche. Attualmente è professore ordinario di Chirurgia generale e direttore dalla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell’Università politecnica delle Marche e direttore della Clinica di chirurgia epatobiliare, pancreatica e dei trapianti dell’Aou delle Marche. Al suo attivo vanta migliaia di interventi chirurgici di resezione di fegato, vie biliari e pancreas e di trapianto di fegato e rene. Dal 2016 esegue la maggior parte degli interventi di resezione epatica e una quota significativa di interventi di chirurgia pancreatica con tecnica mini-invasiva laparoscopica o robotica. È autore/coautore di 393 pubblicazioni scientifiche in riviste indicizzate con 12.054 citazioni e membro di numerose società scientifiche nazionali ed internazionali.

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