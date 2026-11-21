(Adnkronos) – La capolista torna in campo per blindare il primato. Oggi, sabato 21 novembre, la Lazio ospita il Lecce all’Olimpico nella sfida che apre la dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso, prima in classifica a quota 27 punti (+1 sull’Inter e +2 sulla Roma) riparte dall’1-1 contro il Napoli, arrivato nell’ultimo turno prima della sosta.

Lo stesso risultato agguantato due settimane fa dai salentini, contro il Torino. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Lecce, in campo oggi alle 15:

Lazio (4-3-3) Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso

Lecce (3-5-1-1) Falcone; Tiago Gabriel, Gaspar, Dembelé; Danilo Veiga, L.

Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Fatah; Geubbels. All. Di Francesco

La partita tra Lazio e Lecce sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 214 (per gli abbonati con Zona Dazn). La sfida sarà disponibile in streaming sull’app di Dazn.

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