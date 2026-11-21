(Adnkronos) - La Serie A riparte dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. Oggi, sabato 21 novembre, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si affrontano i padroni di casa guidati in panchina da Max Allegri e il Torino di Ignazio Abate. Gli azzurri sono reduci dal pareggio interno con l...

(Adnkronos) – La Serie A riparte dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. Oggi, sabato 21 novembre, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si affrontano i padroni di casa guidati in panchina da Max Allegri e il Torino di Ignazio Abate. Gli azzurri sono reduci dal pareggio interno con la Lazio e prima ancora dal crollo in Champions League contro il Porto.

Gli uomini di Allegri sono chiamati a ritrovare i 3 punti che mancano dal 4 novembre (4-1 sul Monza). Il Napoli al momento vanta 15 punti e un ritardo di 9 lunghezze dal 4º posto. Il Toro di Abate è invece distante solo un punto dal Napoli, è a 14, e nell’ultima uscita ha pareggiato in casa con il Lecce: igranata inseguono la vittoria che manca dal 23 ottobre (3-2 sul Monza).

Le probabili formazioni di Napoli-Torino, in campo sabato 21 novembre alle 20.45:

Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin R., Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Hojlund, Lang.

All. Allegri.

Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate.

Napoli-Torino sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

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