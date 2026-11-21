Stefano Dominella, ex compagno di Guillermo Mariotto, è intervenuto nel dibattito sul profumo gate scoppiato a Ballando con le Stelle. Ospite di Monica Setta, ha chiarito che lo stilista avvertiva un disagio olfattivo in studio già da due settimane, negando qualsiasi intento denigratorio nei confronti di Barbara d'Urso. L'intervista ha anche ripercorso i sedici anni di storia tra i due, iniziati a Ostia nel 1982.

Il profumo gate esploso sabato scorso durante la puntata di Ballando con le Stelle continua ad alimentare il dibattito mediatico. A rompere gli indugi è stato Stefano Dominella, presidente onorario della maison Gattinoni ed ex fidanzato di Guillermo Mariotto, che ha scelto il salotto di Storie al Bivio Weekend, condotto da Monica Setta per offrire una sua ricostruzione dei fatti accaduti negli studi di Saxa Rubra.

La difesa di Dominella sulle parole di Mariotto

Dominella ha smentito categoricamente l’ipotesi che il gesto del suo ex compagno fosse rivolto specificamente contro Barbara d’Urso. Secondo la sua testimonianza, il fastidio percepito dallo stilista era legato all’ambiente generale della trasmissione e non alla collega. Ha dichiarato: “Mariotto mi aveva già confessato un paio di settimane fa che sentiva una puzza in studio.

È sicuro che non si riferiva a Barbara”.

Nel commentare la reazione dell’attrice e conduttrice, Dominella ha utilizzato toni misurati ma ironici, riconoscendo la capacità interpretativa della donna senza però giustificare la polemica generata. Le sue parole sono state: “La D’Urso? È una grande attrice. Ormai si parla solo di lei e del profumo gate super virale sui social”.

Questa presa di posizione arriva in un momento cruciale, mentre la produzione cerca di gestire le conseguenze di un episodio che ha dominato la conversazione pubblica.

Sedici anni di storia nata a Ostia

L’intervista ha offerto anche uno spaccato intimo sulla relazione durata oltre sedici anni tra Dominella e Mariotto, iniziata nell’estate del 1982 sulle spiagge di Ostia. Il legame, descritto come profondo e resiliente, non si è spezzato nemmeno dopo la fine della coppia romantica. Dominella ha ricordato la condivisione professionale e personale: “Abbiamo condiviso il lavoro, le gioie, i dolori. Non può passare tutto così. Io ho avuto la mia storia, lui ha avuto altre storie. Ma quello che ci ha sempre legato è stata innanzitutto la fiducia l’uno nell’altro, l’amicizia e il lavoro”.

Un elemento centrale del loro rapporto è stato il supporto reciproco nei momenti difficili. Dominella ha rivelato come Mariotto sia stato fondamentale nella sua ripresa da un periodo di forte depressione, assumendosi responsabilità lavorative quando lui non era in grado di farlo. “Mi resta difficile pensare a una vita senza di lui”, ha aggiunto, auspicando che la loro unione possa durare per sempre. Da parte sua, Mariotto aveva già rievocato quel primo incontro a Il Messaggero, descrivendo l’immediata attrazione fisica e carismatica provata verso Dominella.

Le avventure condivise e il ricordo dell’Egitto

I due hanno attraversato insieme decenni di cambiamenti, mantenendo una vicinanza fisica e affettiva notevole. Tra i ricordi più vividi riportati nelle interviste recenti c’è il viaggio in Egitto, considerato la prima grande avventura comune. Mariotto ha raccontato di aver convinto il compagno a visitare la Valle dei Re a dorso di un asino sotto il sole di mezzogiorno, segno di un dinamismo che li ha caratterizzati per tutta la carriera. La narrazione di Dominella serve ora a contestualizzare il comportamento di Mariotto, presentandolo non come un provocatore gratuito, ma come una persona emotivamente coinvolta in un ambiente di lavoro complesso.