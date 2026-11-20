Avrebbe tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Verona Nadir Rossi, il 35enne accusato di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara attraverso ripetute somministrazioni di insulina.

Il caso dell’omicidio di Jessica Dalla Chiara e i dubbi della difesa: il Riesame aveva confermato il carcere

La vicenda giudiziaria era stata al centro anche di un ricorso presentato dai legali di Rossi, Giacomo Giulianelli e Davide Lovato, al Tribunale del Riesame di Venezia.

Gli avvocati avevano chiesto la revoca della custodia cautelare, contestando alcuni passaggi della ricostruzione investigativa e mettendo in evidenza presunte incongruenze negli elementi raccolti. L’inchiesta si sarebbe fondata prevalentemente su indizi, perché il corpo di Jessica era stato cremato su disposizione dello stesso marito e non sarebbe stato quindi possibile effettuare l’autopsia.

Tra i punti sollevati dalla difesa figuravano gli spostamenti dell’uomo ricostruiti attraverso le celle telefoniche agganciate dal suo cellulare nelle ore in cui la moglie avrebbe avuto alcune crisi ipoglicemiche durante il ricovero all’ospedale di Borgo Trento. In particolare, gli avvocati avevano evidenziato che il telefono di Rossi non sarebbe risultato collegato alla cella dell’ospedale in occasione di tutti gli episodi indicati dagli inquirenti.

Il 26 maggio, ad esempio, l’uomo si sarebbe trovato tra Lavagno e Illasi, in compagnia dell’amante, prima di rientrare a Bussolengo. Anche per la seconda crisi del 2 giugno la difesa aveva evidenziato una possibile incompatibilità tra gli orari e gli spostamenti ricostruiti. Argomentazioni che, tuttavia, non avevano convinto i giudici, che avevano respinto l’istanza e confermato la permanenza in carcere.

Nadir Rossi tenta il suicidio in cella a Verona

Come riportato da Tgcom24, avrebbe tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Verona Nadir Rossi, 35 anni, ex infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale Borgo Roma, detenuto con l’accusa di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara, anche lei infermiera, morta il 24 giugno 2024 a Bussolengo. Il corpo dell’uomo è stato scoperto intorno alle 7 del mattino: si sarebbe impiccato all’interno della cella. A quanto si apprende, l’uomo è stato trovato in fin di vita questa mattina nella sua cella ed è stato portato in ospedale in condizioni disperate.

Rossi era stato arrestato a fine settembre e, durante gli interrogatori davanti al giudice per le indagini preliminari, aveva scelto di non rispondere. L’accusa nei suoi confronti è quella di aver provocato la morte della moglie attraverso la somministrazione ripetuta di dosi potenzialmente letali di insulina per via endovenosa. Il decesso della donna risale al giugno 2024, mentre l’uomo si trovava in custodia cautelare in attesa degli sviluppi giudiziari.

Il tentato suicidio di Rossi riaccende l’attenzione sulla crisi delle carceri italiane. Secondo Gennarino De Fazio, responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria, dall’inizio dell’anno si contano 68 detenuti morti e quattro operatori suicidi. Nel carcere di Verona sono presenti 646 reclusi per 333 posti disponibili, con soli 284 agenti rispetto ai 420 necessari. Il sindacato chiede interventi urgenti contro il sovraffollamento e la carenza di personale.