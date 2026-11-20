Studenti contro Landini a Roma e Napoli: in fiamme le immagini del segretario Cgil e dei sindacati per l'intesa con Confindustria.

Lo sciopero generale contro la manovra del governo Meloni si trasforma anche in un’occasione di contestazione nei confronti di Maurizio Landini. A Roma e Napoli gli studenti bruciano immagini e simboli legati ai sindacati e a Confindustria, criticando gli accordi sui salari. Intanto il segretario della Cgil rivendica la partecipazione alla mobilitazione, mentre dal centrodestra arrivano pesanti accuse sulle responsabilità sindacali per le retribuzioni basse.

Studenti in piazza contro il caro vita, bruciate le foto di Landini e Crosetto

La protesta contro la manovra economica del governo Meloni si è accesa anche davanti all’Università La Sapienza di Roma, dove gli studenti hanno organizzato un’azione dimostrativa prima della partenza del corteo per lo sciopero internazionale degli studenti.

In piazzale Aldo Moro sono finite tra le fiamme alcune bollette, utilizzate come simbolo del caro vita, insieme a una copia del memorandum dell’accordo confederale sottoscritto da sindacati e Confindustria. Bruciata anche un’immagine del ministro Guido Crosetto, accompagnata dalla scritta «Contro la finanziaria di guerra», e una fotografia di Maurizio Landini mentre stringe la mano alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un gesto diretto anche contro il segretario generale della Cgil, contestato dai manifestanti con lo slogan: «Non ci rappresenta nessuno».

La tensione si è fatta sentire anche a Napoli, dove i Collettivi Autorganizzati Universitari (Cau) hanno dato alle fiamme un’immagine raffigurante i componenti della cosiddetta Banda Bassotti, riconoscibili per le divise con i simboli dei principali sindacati confederali, mentre stringono la mano a Mr Monopoly, riferimento a Confindustria.

La rappresentazione, come spiegato dagli stessi collettivi in una nota, prende di mira l’accordo quadro firmato il 12 novembre da Cgil, Cisl e Uil insieme a 13 associazioni datoriali. Un’intesa arrivata a pochi giorni dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil e giudicata negativamente dagli studenti: «Un’intesa che fa sorridere Governo e Confindustria, ma che invece per i lavoratori di questo paese rappresenta una presa in giro». Nel mirino soprattutto l’assenza del salario minimo, sostituito dal principio del cosiddetto «salario giusto», e i criteri previsti per il recupero dell’inflazione, che secondo i manifestanti non terrebbero conto delle bollette.

«L’ennesimo accordo-truffa e a pagare saranno i lavoratori», sostengono i Cau, che annunciano anche una nuova mobilitazione il 12 dicembre a Roma, contro il carovita, la guerra e le responsabilità politiche ed economiche che, a loro giudizio, alimentano queste condizioni. L’obiettivo dichiarato è continuare a costruire un fronte comune tra studenti e lavoratori: «Per una vita degna, per tutti».

Landini rivendica la partecipazione allo sciopero, ma dal centrodestra arriva l’attacco

Le contestazioni rivolte a Landini rappresentano un elemento significativo della giornata di mobilitazione, soprattutto perché provengono anche da ambienti studenteschi che contestano l’accordo raggiunto tra le organizzazioni sindacali e Confindustria. Il segretario generale della Cgil, tuttavia, ha accolto positivamente la partecipazione allo sciopero, definendola una «bellissima giornata, con una grandissima partecipazione». Secondo Landini, la mobilitazione ha saputo coinvolgere persone di età diverse, riportando nelle piazze la possibilità di un cambiamento.

Lo sciopero generale contro la manovra, ha spiegato, rappresenta un segnale rivolto direttamente all’esecutivo e al Paese: «È il momento di cambiare. Bisogna rimettere al centro i bisogni delle persone e cambiare questa situazione è la condizione per avere un futuro degno di questo nome». Il leader sindacale ha inoltre respinto l’idea di una frattura insanabile tra le organizzazioni confederali, sottolineando che anche Cisl e Uil stanno portando avanti iniziative di protesta, seppure attraverso strumenti differenti. «Non è che alle altre organizzazioni piace la flat tax, che non c’è la restituzione del drenaggio fiscale, che si bloccano le pensioni o che la sanità si privatizza», ha osservato. La scelta dello sciopero generale, ha aggiunto, non è una contrapposizione con le altre sigle: «Oggi è una mobilitazione per il Paese, non è contro qualche organizzazione sindacale».

Le critiche a Landini arrivano anche dal centrodestra. Lino Ricchiuti, vice-responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, ha provocato il segretario della Cgil sostenendo che dovrebbe scioperare «contro se stesso». Secondo Ricchiuti, i sindacati hanno una responsabilità nella definizione dei salari, poiché partecipano alla negoziazione dei contratti collettivi. Ha citato, in particolare, il settore della vigilanza privata, dove alcune retribuzioni sarebbero arrivate a 4,60 euro lordi all’ora, con rinnovi successivi intorno ai 5 euro, firmati anche dalla Cgil. «Una contraddizione che meriterebbe almeno una spiegazione», ha concluso, contestando a Landini di denunciare oggi stipendi insufficienti nonostante gli accordi sottoscritti dalla sua stessa organizzazione.