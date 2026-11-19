Nuovo addio in Azione dopo le uscite di Alessio D’Amato e Guido Milana. Anche Giuseppe Lobefaro, consigliere del Municipio Roma I ed ex presidente dello stesso municipio, ha deciso di lasciare il partito di Carlo Calenda. Alla base della rottura le divergenze sulla linea politica da seguire in vista delle comunali del 2027 e le incertezze sul sostegno al sindaco Roberto Gualtieri.

Giuseppe Lobefaro lascia Azione: dopo D’Amato e Milana, un altro addio a Calenda

Dopo Alessio D’Amato e Guido Milana, anche Giuseppe Lobefaro ha deciso di lasciare il partito guidato da Carlo Calenda. Consigliere del Municipio Roma I Centro, di cui è stato presidente dal 2001 al 2008 dopo essere stato eletto con l’Ulivo e successivamente riconfermato, ha annunciato la propria uscita dalla formazione politica.

All’origine della decisione ci sono le divergenze sulla strategia da adottare a Roma in vista delle elezioni amministrative del 2027 e, in particolare, l’incertezza sulla possibilità di sostenere la ricandidatura di Roberto Gualtieri.

Lobefaro ha precisato di non aver preso accordi con altre forze politiche e di voler proseguire il mandato nel gruppo consiliare misto.

«Esco da Azione ma non ho accordi con nessuno. Resterò nel gruppo misto fino alla fine», ha chiarito all’Adnkronos. Ha inoltre escluso un eventuale ingresso nel Partito Democratico, spiegando di non avere intenzione di aderirvi neppure in prospettiva. Un possibile coinvolgimento nella maggioranza capitolina, invece, sarà valutato più avanti: «Se vorrò proseguire dovrò certamente trovare uno spazio per appoggiare Gualtieri, ma lo vedrò a tempo debito».

Le divergenze tra Lobefaro e Calenda e la posizione sulle comunali del 2027

A determinare la rottura è stata soprattutto la mancanza di una posizione definitiva di Azione sul futuro assetto politico della Capitale. Lobefaro ha raccontato che, nelle scorse settimane, sembrava essersi aperta una strada verso il dialogo con l’attuale amministrazione: Calenda, D’Amato e la segretaria regionale avevano infatti avviato interlocuzioni con Gualtieri per valutare un possibile ingresso nella maggioranza in vista delle prossime comunali. Un orientamento che sembrava trovare conferma anche nella partecipazione all’iniziativa organizzata dal sindaco all’Auditorium per presentare la sua ricandidatura.

Le successive dichiarazioni del leader di Azione, tuttavia, avrebbero cambiato lo scenario. In un’intervista al Foglio, Calenda aveva lasciato aperta la possibilità di non sostenere Gualtieri, mentre in un successivo intervento all’Adnkronos aveva rivolto critiche a Goffredo Bettini, alla sinistra e allo stesso D’Amato. Quest’ultimo, in particolare, era stato accusato di muoversi per ottenere un incarico da assessore e perseguire interessi personali.

Lobefaro ha contestato queste dichiarazioni, anche per la stima nei confronti dell’ex assessore. Su Facebook ha ribadito la propria posizione: «A Roma sto nel centrosinistra e sono per il sostegno a Gualtieri». Pur riconoscendo i risultati dell’amministrazione, ha sollevato alcune critiche sulla gestione del centro storico e sul decentramento. Ha inoltre espresso perplessità sia sul campo largo sia sul centrodestra. Per il momento resterà nel gruppo misto del Municipio I fino alla fine del mandato.

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