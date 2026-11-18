Toni accesi e applausi nello studio di 4 di Sera, dove Galeazzo Bignami è intervenuto con un duro attacco alla sinistra durante la puntata di martedì 17 novembre. Ospite di Paolo Del Debbio, il deputato di Fratelli d’Italia ha criticato le proposte economiche degli avversari politici, soffermandosi sul reddito di cittadinanza e sulle tasse.

Galeazzo Bignami a 4 di Sera, l’attacco alla sinistra: “Fanno i comunisti con i soldi degli altri”

Momenti di acceso confronto politico nello studio di 4 di Sera, dove Galeazzo Bignami ha ricevuto un’ovazione dopo il suo intervento. Ospite di Paolo Del Debbio nella puntata trasmessa martedì 17 novembre, il deputato di Fratelli d’Italia ha criticato duramente le posizioni della sinistra, soffermandosi in particolare sulle proposte economiche e sulla gestione delle risorse pubbliche.

“A me sembra la solita storia, cioè che la sinistra, o meglio, i comunisti, fanno i comunisti con i soldi degli altri“, ha esordito, contestando il modo in cui, a suo giudizio, verrebbero distribuite le risorse.

Bignami ha poi precisato che non si tratterebbe di sottrarre denaro a chi possiede di più per aiutare chi è in difficoltà, ma di “togliere a chi fa di più per dare a chi fa di meno“.

Nel suo ragionamento ha inoltre richiamato il reddito di cittadinanza, indicandolo come esempio delle misure che, secondo lui, la sinistra vorrebbe riproporre.

La replica sul reddito di cittadinanza e gli applausi in studio per Galeazzo Bignami

Nel corso del suo intervento, il parlamentare ha ribadito la propria contrarietà all’utilizzo delle risorse pubbliche per sostenere chi sceglie di non lavorare. “Se una persona vuole stare a casa a non far niente, è libero di farlo, ma non può farlo usando i soldi nostri e prendendoli dalle nostre casse“, ha dichiarato, rivendicando poi l’operato dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. A sostegno della propria posizione ha citato il taglio delle imposte, affermando che “il governo Meloni ha abbassato le tasse di 23 miliardi e mezzo“.

Le parole di Bignami hanno suscitato gli applausi del pubblico presente in studio, mentre Irene Tinagli, esponente del Partito democratico, non ha replicato nell’immediato alle sue dichiarazioni. La scena è stata successivamente rilanciata dallo stesso deputato su X, dove ha accompagnato il video con un commento decisamente polemico rivolto agli avversari politici: “Siete sempre e comunque dei poveri comunisti“.