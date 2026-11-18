Da martedì i centri visti sloveni in Russia non accettano più le richieste di visto turistico, di studio e di lavoro. Lo ha comunicato VFS Global, l’operatore che gestisce le pratiche per conto di Lubiana. Dal lunedì precedente, cioè dal 16 novembre, restano invece aperte le domande per il ricongiungimento familiare con cittadini dell’Unione europea, per le visite a familiari, per le missioni di lavoro e per il personale impegnato nei trasporti internazionali.

Il provvedimento è stato pubblicato senza una motivazione ufficiale e senza una data di fine. Le regole sono quindi in vigore senza una scadenza nota, e non è chiaro se e quando verranno riviste.

Appuntamenti annullati a Belgrado

Secondo Kovcheg, un’organizzazione che assiste i cittadini russi all’estero, anche l’ambasciata slovena a Belgrado, meta molto frequentata dai viaggiatori russi, ha iniziato a disdire gli appuntamenti già prenotati.

Tra lunedì e martedì sarebbero stati cancellati almeno nove appuntamenti, mentre un decimo richiedente è stato respinto di persona.

Kovcheg ha pubblicato su Telegram quella che dice essere la lettera inviata dall’ambasciata a un richiedente russo per annullare la sua data. Nel messaggio, riferisce l’organizzazione, l’ambasciata precisa che le limitazioni valgono solo per chi ha cittadinanza russa e si basano su una versione rivista delle linee guida del ministero degli Esteri sloveno.

Visti già rilasciati e il quadro europeo

Nel 2025 la Slovenia ha rilasciato 1.254 visti Schengen a cittadini russi, quasi tutti con ingresso singolo. Nello stesso anno, in tutta l’Unione europea, i visti emessi a cittadini russi sono stati 680.000.

La mossa slovena arriva mentre gli Stati membri valutano limiti più ampi ai visti Schengen per i russi, per via delle preoccupazioni legate ad attacchi ibridi e sabotaggi legati al Cremlino. La Commissione europea dovrebbe presentare proposte formali per irrigidire le regole a.

Dall’invasione dell’Ucraina alcuni Paesi europei hanno smesso di concedere visti turistici ai russi, mentre Francia, Italia e Spagna continuano a rilasciarli.