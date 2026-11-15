Il Cremlino ha confermato un vertice trilaterale tra il presidente statunitense Donald trump, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. L’incontro si terrà il 19 novembre a Shenzhen, nel sud-est della Cina, a margine del vertice dell’APEC, la Cooperazione economica Asia-Pacifico. La conferma è arrivata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha parlato di un accordo raggiunto tra le parti.

Secondo la Casa Bianca, Trump affronterà con i suoi interlocutori la riduzione delle armi nucleari, che il presidente considera una minaccia molto seria. Alcuni funzionari americani hanno precisato che sul tavolo ci sarà anche la guerra in Iran, mentre l’Ucraina resterà fuori dall’agenda, perché Washington segue un percorso negoziale separato con Kiev e Mosca.

La portavoce della Casa Bianca Olivia Wales ha descritto la proliferazione nucleare come un rischio elevato.

Armi nucleari e precedenti accordi

Il New START, l’ultimo trattato sulle armi nucleari tra Russia e Stati Uniti, è scaduto a febbraio. Per la prima volta in oltre mezzo secolo non esistono più limiti massimi sui due arsenali più grandi.

Trump ha respinto la proposta russa di prorogarlo di un anno e ha chiesto un nuovo accordo che includa anche la Cina. Pechino dispone di oltre 600 testate, secondo le stime del Pentagono, mentre Stati Uniti e Russia ne hanno più di 5mila ciascuno. Per questo la Cina ha mostrato poco interesse a firmare un patto di questo tipo.

Relazioni personali e prospettive dell’incontro

Putin e Xi si sono incontrati più di 40 volte dal 2013, anno in cui Xi è diventato presidente, e si rivolgono l’uno all’altro come “caro amico”. Trump e Putin si sono visti di persona in 7 occasioni, l’ultima in Alaska nell’agosto 2025. Gli analisti prevedono progressi limitati e un valore più simbolico che concreto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky teme che il trilaterale serva a discutere un accordo sull’Ucraina senza Kiev. Il Cremlino ha respinto i paragoni con la Conferenza di Yalta del 1945, sostenendo che eventuali intese non possono essere imposte ad altri.