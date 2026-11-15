Giorgia meloni e Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, si sarebbero sentiti al telefono per tentare di chiudere un contrasto che stava agitando parte del governo e il mondo bancario. Secondo la ricostruzione del quotidiano, i due hanno espresso reciproca sintonia e si sono promessi di aggiornarsi presto, durante l’iter della legge di bilancio.

Le critiche di Messina allo spalma-crediti

Messina, da tempo contrario ai contributi chiesti alle banche nella manovra, ha definito sudamericane le misure sullo spalma-crediti del Superbonus. Il provvedimento prevede che la quota dei crediti d’imposta destinata al 2027 venga distribuita in dieci anni, anziché in uno. Per il banchiere si tratta di forme sudamericane di gestione del debito nei confronti dei creditori.

Messina ha inoltre sostenuto che il nuovo contributo richiesto a banche e assicurazioni potrebbe generare contenziosi, fino alla Corte Costituzionale, perché a suo giudizio non è coerente con la Costituzione.

La replica di Meloni e Giorgetti

La premier Giorgia Meloni, a margine del vertice della Comunità politica europea a Dublino, ha dichiarato di dispiacersi che le misure fiscali vengano giudicate sudamericane, pur non condividendo tale giudizio.

Meloni ha aggiunto che avrebbe preferito un accordo, come avvenuto in passato, e ha definito la scelta del governo una scelta di giustizia. In una successiva precisazione ha spiegato di aver riferito le sue parole alla manovra nel complesso e al settore bancario, non al solo Superbonus.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha accettato la critica di misura sudamericana e ha rivendicato la politica asburgica dei quattro anni di governo. Secondo Giorgetti, lo Stato ha già sostenuto costi per il Superbonus pari a 18 miliardi nel 2023, 39 nel 2024, 40 nel 2025 e 42 nel 2026, per un totale di circa 140 miliardi.

Il contributo richiesto alle banche

In audizione al Senato, Messina ha avvertito che gli errori compiuti in una fase delicata potrebbero compromettere il rapporto con le banche e con i grandi investitori internazionali. Ha inoltre ipotizzato che gli azionisti possano avviare azioni di responsabilità contro misure che incidono sull’utile degli istituti. Il banchiere ha proposto una soglia di 500 milioni o 250 milioni di utile, sopra la quale chiedere un 2% in più a chi guadagna, perché a suo avviso l’utile non riguarda solo gli istituti di credito.