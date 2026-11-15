La Starship di SpaceX è tornata sulla Terra e, per la prima volta, è stata afferrata in volo da due grandi bracci meccanici posizionati sulla rampa di lancio di Starbase, in Texas. L’operazione è avvenuta sabato, quando la navicella ha attraversato un cielo nuvoloso e si è calata lentamente fino a infilarsi tra le due strutture, a distanza di circa 22 ore dal decollo.

Il fondatore e amministratore delegato Elon Musk ha definito la squadra “incredibile” subito dopo la cattura. Secondo i responsabili dell’azienda, l’aggancio dimostra che la riutilizzabilità completa del mezzo è realizzabile, un passaggio considerato decisivo per riciclare i veicoli in fretta e con costi contenuti.

Il booster perso nel Golfo del Messico

Il tentativo di recuperare anche il primo stadio è fallito.

Il booster è esploso poco dopo il decollo di venerdì dal Texas e ha terminato la corsa in mare, nel Golfo del Messico, dopo un’interruzione automatica della missione. Il secondo stadio, invece, si è separato in modo pulito e ha raggiunto l’orbita, rilasciando 26 satelliti Starlink di nuova generazione.

Kate Tice di SpaceX ha spiegato che i motori si sono spenti troppo presto durante la discesa.

Il sistema di guida del booster ha rilevato una posizione errata e ha avviato in automatico la manovra che ha portato allo schianto in acqua. Gli ingegneri stanno ancora indagando sulle cause del problema. Nonostante l’insuccesso, l’azienda aveva già completato tre precedenti catture di booster, che avevano confermato la tecnica.

Il ruolo della NASA e il volo di 14 giri

La NASA, che paga miliardi di dollari a SpaceX per usare la Starship nel programma Artemis e riportare astronauti sulla Luna entro la fine del decennio, ha accolto con favore il risultato. Il responsabile dell’agenzia Jared Isaacman ha commentato su X: “It was almost magic”.

Durante il volo la navicella ha completato 14 giri attorno alla Terra, per una distanza di 265 km (165 miglia), superando la missione precedente che ne aveva compiuti uno o due. SpaceX riferisce che tutti i sistemi di bordo, compreso lo scudo termico, hanno funzionato correttamente. Si tratta del quindicesimo volo di una Starship a dimensione reale dal 2023 e del secondo viaggio in orbita.

La Starship è alta 124 metri (407 piedi) ed è il razzo più grande e potente al mondo, pensato per viaggi verso la Luna e Marte. SpaceX prevede di iniziare i lanci dal Kennedy Space Center della Florida nei prossimi mesi.