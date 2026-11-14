Negli ultimi giorni sui social network sono comparsi decine di commenti sospetti sotto i post di parlamentari, europarlamentari e ministri, tra cui Matteo Salvini, Carlo Fidanza e Dario Nardella. Il contenuto dei messaggi è insolito: frasi come “Non posso scrivere un messaggio volto a insultare uno specifico partito politico” sono state pubblicate come se fossero commenti veri, segno che un sistema automatizzato ha inviato per errore il rifiuto di un modello di intelligenza artificiale.

Il sospetto di una rete di bot coordinata

Il sospetto è che dietro questi profili ci sia una rete di bot programmata per rispondere automaticamente ai post dei politici e orientare le reazioni degli utenti. Chi gestisca questi account non è noto. La Lega ha denunciato la presenza di profili sospetti usati per inquinare il confronto democratico e ha chiesto di sapere chi li controlli e con quali obiettivi.

Il partito ha sostenuto che il bersaglio sia proprio il suo leader, Matteo Salvini.

Il senatore Claudio Borghi Aquilini ha affermato che la Lega è presa di mira da chi cerca di condizionare il dibattito, e ha sostenuto che in passato siano emerse notizie su squadre informatiche addestrate da PD, M5S e persino dalla UE per attaccare gli avversari.

Le accuse non sono state verificate.

Il possibile legame con il guasto Microsoft

Alcune ricostruzioni collegano i messaggi al malfunzionamento di alcuni strumenti Microsoft avvenuto nei giorni precedenti. Secondo l’ipotesi, i sistemi che gestiscono centinaia di account falsi si collegherebbero tramite API, cioè interfacce software, a modelli di IA generativa di OpenAI e Anthropic, usati per scrivere commenti sempre diversi e aggirare i filtri anti-spam di Meta.

Alessandro Orlowski, esperto di cybersecurity, ritiene il legame con Microsoft 365 debole, a meno che i gestori non lo abbiano usato per organizzare i prompt. Secondo lui il problema potrebbe essere più semplice: le vecchie chiavi API non funzionavano più, e i fornitori dismettono spesso i modelli meno recenti. I modelli nuovi hanno filtri di sicurezza più severi, quindi rifiutano le richieste che violano le linee guida.

La richiesta di un’inchiesta

Il deputato Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha chiesto di indagare su chi gestisce queste reti, chi le finanzia e se ci siano reati. Bonelli ha detto di essere a sua volta bersaglio di commenti minacciosi e insultanti e ha domandato se la vicinanza alle elezioni sia un fattore rilevante. Ha chiesto anche l’intervento dell’autorità giudiziaria e una commissione d’inchiesta parlamentare.

La deputata Elisabetta Piccolotti, di Avs, ha chiesto norme per una par condicio digitale: piattaforme obbligate a rimuovere i bot, contenuti generati con l’IA chiaramente riconoscibili, stop alle operazioni dall’estero e attuazione del regolamento europeo sulla pubblicità politica. Ha sollecitato anche l’Agcom a intervenire con poteri adeguati.