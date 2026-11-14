Aveva appena 15 anni e da tempo affrontava una situazione difficile, segnata, secondo il racconto della famiglia, da episodi di bullismo e discriminazioni legati alla sua identità di genere. La morte di Maicol, trovato senza vita nella sua abitazione a Roma Nord, ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni del ragazzo e verificare il possibile ruolo delle umiliazioni subite a scuola e nei rapporti con i coetanei.

Il racconto della madre di Maicol: «Non voglio vendetta, cerco solo la verità»

A ricostruire le difficoltà vissute da Maicol sono soprattutto la madre Izabela e le persone che gli erano vicine. Il ragazzo, assegnato al genere femminile alla nascita, aveva iniziato intorno agli 11 anni a manifestare il desiderio di essere riconosciuto come uomo, scegliendo anche il nome Maicol.

Una decisione accolta e sostenuta dalla famiglia, che aveva assecondato la sua volontà anche nell’ambiente scolastico. Secondo il racconto della madre, negli anni il figlio sarebbe stato bersaglio di insulti, minacce e atteggiamenti discriminatori legati alla sua identità di genere e al suo aspetto fisico. Le difficoltà con i coetanei avrebbero reso necessario anche un cambio di classe e, in precedenza, il trasferimento in un altro quartiere per cercare un ambiente scolastico più sereno.

Al Corriere della Sera la donna ha ricordato le sofferenze del figlio: «Ricordo invece le umiliazioni. Le davano della poco di buono, le dicevano che aveva principi insani. Cose terribili. Che la facevano soffrire. Erano spietati».

La madre ha inoltre raccontato che Maicol aveva già attraversato un momento di grave fragilità, arrivando in passato a tentare il suicidio, ma che successivamente sembrava aver ritrovato un equilibrio. «Nulla mi ha fatto immaginare che stesse così male», ha confidato, precisando di non cercare vendetta, ma soltanto di conoscere la verità: «Spero che la sua morte svegli le coscienze dei ragazzi che lo hanno trattato male». La madre, infine, ha sottolineato quanto fosse importante per il figlio essere chiamato con il nome maschile scelto: «Ci teneva tantissimo».

Maicol morto suicida a 15 anni: gli insulti a scuola e il messaggio d’addio agli amici

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti dopo la morte di Maicol, il quindicenne che si è tolto la vita nella sua abitazione a Roma Nord. Gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo stanno ricostruendo gli ultimi giorni del ragazzo, concentrandosi soprattutto sulle possibili situazioni di bullismo che avrebbe subito nel corso degli anni. Gli investigatori ascolteranno amici, compagni di classe e insegnanti per capire se le umiliazioni e le discriminazioni raccontate dalla famiglia possano aver contribuito alla sua sofferenza. Come riferisce Il Messaggero, mercoledì, alle 12.37, Maicol avrebbe inviato agli amici un messaggio di addio, probabilmente programmato con un timer affinché venisse recapitato dopo la sua morte. Tra le parole contenute nella chat ci sarebbe anche la frase: «Stavolta ci sono riuscito».

Quella mattina il quindicenne non era andato a scuola e avrebbe approfittato dell’assenza della madre, uscita per alcune commissioni, per lasciare un biglietto e compiere il gesto estremo. Un ulteriore elemento al vaglio degli inquirenti riguarda la fine della relazione sentimentale: la sera precedente il fidanzato avrebbe interrotto il rapporto con un messaggio. Il cellulare del ragazzo sarebbe stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti per recuperare eventuali conversazioni e informazioni utili a chiarire quanto accaduto.