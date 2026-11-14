Futuro Nazionale, scoppia il caso dirigenti nella provincia di Roma: nomine 'congelate' dal coordinatore regionale

(Adnkronos) - E' scontro sulle nomine dentro Futuro nazionale nel Lazio. Giusto il tempo di indicare in chat nomi e cognomi dei coordinatori dei vari comuni, da Ariccia a Velletri, e augurare loro 'buon lavoro' che al coordinatore provinciale di Roma Francesco Biava è arrivato l'altolà del superi...

(Adnkronos) – E’ scontro sulle nomine dentro Futuro nazionale nel Lazio. Giusto il tempo di indicare in chat nomi e cognomi dei coordinatori dei vari comuni, da Ariccia a Velletri, e augurare loro ‘buon lavoro’ che al coordinatore provinciale di Roma Francesco Biava è arrivato l’altolà del superiore in grado: il coordinatore regionale Marco Pomarici. Richiamo alla catena di comando e nomine “congelate”.

Tutto, a quanto pare, messo nero su bianco nella stessa giornata. Nel testo circolato, a firma dello stesso responsabile regionale, finito sui social si parla di una sospensione delle nomine” perché “la valutazione delle candidature, l’indirizzo delle scelte e la loro condivisione spettano al Coordinamento Regionale, nell’ambito delle prerogative proprie del suo ruolo”.

Alla luce di tutto ciò Pomarici avrebbe quindi disposto “il congelamento immediato di tutte le nomine dei Coordinatori Comunali comunicate in data odierna dal Coordinatore Provinciale, che restano prive di efficacia organizzativa fino a una successiva determinazione del Coordinamento Regionale”. Una doccia fredda per la ventina di dirigenti indicati e poi messi in stand-by.

Sulla vicenda, ora Pomarici getta acqua al fuoco.

“Non è mai accaduto nulla – dice all’Adnkronos – Le nomine che sono uscite erano un whatsapp di comunicazione interna e sono oggetto di una discussione per definire tutta la provincia di Roma. Sono una prima tranche su cui c’è un ragionamento”.

“Non abbiamo avuto mai nessun alterco, ci accomuna la voglia di costruire il partito in tutta la regione e nella provincia di Roma -assicura, smentendo i retroscena circolati nelle ultime ore- . Stiamo ragionando come è normale che sia in tutti i partiti, dove può esserci una convergenza nella stragrande maggioranza, magari su paio di incarichi c’è una discussione ma fa parte della vita”. Non c’è nessun caso per il coordinatore regionale di Fn e quindi nessuna necessità di sentire Vannacci. “Non c’è nulla, su cosa avrei dovuto sentirlo? Se poi volete creare il caso”. Lo stesso ex generale, a capo di Futuro nazionale, prova a chiudere la vicenda: “Credo sia stato tutto definito”, taglia corto interpellato dall’AdnKronos.

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