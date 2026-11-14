Un guasto ai sistemi di controllo ha fermato i cieli americani per quattro ore, e i disagi sono proseguiti per tutto il fine settimana.

Il traffico aereo degli Stati Uniti si è fermato per oltre quattro ore, un blocco a livello nazionale disposto dalla FAA, l’autorità americana dell’aviazione, per circostanze straordinarie e motivi di sicurezza. Oltre un milione e mezzo di viaggiatori sono rimasti bloccati negli aeroporti del Paese nel corso della giornata di venerdì.

Il segretario al Trasporti Sean Duffy ha ringraziato controllori di volo, equipaggi, autorità aeroportuali e passeggeri, sottolineando che il sistema è tornato alla piena operatività. Nel frattempo le operazioni sono riprese in modo graduale, ma i ritardi sono proseguiti per il resto della giornata.

La causa del guasto secondo Duffy

Secondo il segretario, il problema è nato in una struttura remota della FAA, dove un appaltatore stava eseguendo lavori di manutenzione per sostituire le linee di telecomunicazione.

Il passaggio dai vecchi cavi in rame alla fibra ottica avrebbe provocato un sovraccarico nel sistema di controllo, con oltre 1.000 tentativi di connessione ogni quattro-cinque secondi. Duffy ha precisato che la natura esatta del guasto non è ancora stata individuata e che non si è trattato di un attacco informatico.

Il segretario ha inoltre ammesso di non sapere se un episodio simile possa ripetersi.

Il sistema preesistente, ormai obsoleto, è stato messo in difficoltà dagli aggiornamenti tecnologici, e la tecnologia che la FAA sta cercando di modernizzare, ha detto, continuerà a guastarsi.

Cancellazioni e richieste di fondi

Nella giornata di venerdì, i voli cancellati o ritardati hanno superato quota 15mila, e per sabato si prevedevano altri circa 3.000 voli interessati. Le compagnie aeree hanno dovuto gestire aerei, passeggeri, bagagli ed equipaggi rimasti fuori posto, mentre gli aeroporti hanno esaurito i gate disponibili. Il presidente Donald Trump ha chiesto al Senato di approvare un pacchetto da 30 miliardi di dollari per ammodernare i sistemi di controllo dei voli, mentre lo speaker della Camera Mike Johnson ha dichiarato che è in preparazione un pacchetto di fondi per il Dipartimento dei Trasporti.

Per i viaggiatori coinvolti, i rimborsi restano dovuti in caso di cancellazione del volo. Anche a Malpensa, dieci collegamenti con gli Stati Uniti erano previsti per la giornata e tre sono stati cancellati, mentre a Fiumicino i voli in partenza per gli Usa risultavano operativi con ritardi.