Sabato 14 novembre si gioca la Nations League con sfide su Sky e in streaming su NOW, oltre a Serie C e qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Sabato 14 novembre il calcio occupa gran parte del pomeriggio e della serata televisiva. Tra le partite della Nations League e gli incontri di Serie C, il programma offre diverse opzioni per chi segue il calcio internazionale e nazionale, con trasmissioni su Sky, NOW, TV8 e Sportitalia.

Nations League su Sky e NOW

La giornata si apre alle 15:00 su Sky Sport Max con Kosovo-Israele, telecronaca di Giovanni Cristiano.

Alle 18:00 la stessa piattaforma trasmette Norvegia-Galles, con la voce di Matteo Marceddu, mentre su Sky Sport 255 va in onda Georgia-Ungheria, commentata da Federico Zanon. Alle 20:45 il big match della serata è Portogallo-Danimarca su Sky Sport Uno, con Stefano Borghi alla telecronaca, Luca Marchegiani al commento e Federico Botti per la Diretta Gol.

Il canale Diretta Gol su Sky Sport Calcio seguirà in contemporanea anche Irlanda del Nord-Ucraina, Austria-Irlanda, Romania-Polonia e Svezia-Bosnia ed Erzegovina. Lo studio pre e postpartita, dalle 20:00 e dalle 22:45, è affidato a Mario Giunta, Paolo Condò, Lorenzo Minotti e Valentina Mariani.

Serie C e qualificazioni alla Coppa d’Africa

Serie C su Sky Sport Calcio

Il calcio di Serie C occupa il primo spazio pomeridiano su Sky Sport Calcio, con Reggiana-Livorno alle 14:30 e Bari-Foggia alle 17:30.

Le proposte su TV8 e Sportitalia

Chi non è abbonato a Sky può seguire Portogallo-Danimarca su TV8 alle 20:45. Su Sportitalia, invece, la mattina alle 11:00 c’è l’amichevole Lazio-Mgarr United. Nel pomeriggio, alle 17:00, scende in campo Uganda-Botswana, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, mentre alle 20:00 tocca ad Algeria-Togo, per la stessa competizione.