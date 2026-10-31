Con l’avvicinarsi della notte di Halloween, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli su negozi e magazzini per bloccare la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza e di etichettatura. L’obiettivo è impedire che oggetti potenzialmente pericolosi arrivino sul mercato e proteggere soprattutto i più piccoli, i principali fruitori di costumi e decorazioni stagionali.

Operazioni congiunte in tre regioni italiane

Le forze dell’ordine hanno coordinato tre interventi distinti, ciascuno focalizzato su differenti province: Pesaro-Urbino, la provincia di Bari in Puglia e l’area di Monza e Brianza in Lombardia. In ciascuna zona le verifiche hanno avuto esiti analoghi: migliaia di articoli privi delle informazioni obbligatorie o della marcatura CE, segno evidente di una catena di distribuzione non tracciata.

Pesaro-Urbino: 13.789 articoli fermati

Le squadre di Fano e Urbino hanno perquisito quattro esercizi commerciali, sequestrandone 13.789 unità comprendenti maschere, costumi, decorazioni e accessori. Tutti gli oggetti mancavano di indicazioni su origine, produttore, composizione e avvertenze d’uso, obblighi previsti dal Codice del consumo. L’assenza di tali dati impedisce di tracciare la filiera produttiva e di garantire che non siano stati impiegati materiali nocivi.

Bari: circa 7.000 prodotti senza marcatura

In cinque negozi delle città di Castellana Grotte, Molfetta, Monopoli, Adelfia e Casamassima, la finanza ha confiscato circa sette mila articoli a tema Halloween e, in un caso, prodotti per l’igiene della casa. La maggior parte dei pezzi era totalmente priva di etichette informative, mentre più di quattro mila portachiavi con peluche, bambole e orsetti non riportavano la marcatura CE, requisito indispensabile per attestare la conformità agli standard di sicurezza dell’Unione europea.

Monza-Brianza: 18.000 articoli e 170.000 aggiuntivi dal fornitore

Nel grande magazzino esaminato a Legnano, la Guardia ha sequestrato oltre 18.000 oggetti decorativi e accessori per feste, tutti contrassegnati indebitamente con la marcatura CE. Grazie a una ricostruzione della catena di approvvigionamento, è stato individuato un fornitore della provincia di Monza e della Brianza responsabile della distribuzione di ulteriori 170.000 articoli, inclusi già i primi addobbi natalizi, anch’essi privi di certificazione valida.

Violazioni riscontrate e norme di riferimento

Le ragioni principali alla base dei sequestri sono l’omessa indicazione del nome del produttore, del paese d’origine e della composizione dei materiali, oltre alla mancanza della marcatura CE dove richiesta. Il Codice del consumo impone che ogni prodotto destinato al mercato contenga queste informazioni per permettere al consumatore di valutare la sicurezza e la qualità dell’acquisto.

Sanzioni e impatti sul mercato

I titolari degli esercizi coinvolti sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio di procedimenti sanzionatori, con multe che possono raggiungere i 25.000 euro. Le misure mirano a ristabilire una concorrenza leale, dove gli operatori onesti non subiscano svantaggi rispetto a chi infrange la normativa. L’intervento delle autorità evidenzia l’importanza di un mercato trasparente, soprattutto in periodi di alta domanda come quello di Halloween, quando la presenza di prodotti non certificati può tradursi in rischi concreti per la salute dei consumatori.