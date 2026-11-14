Il governo ha deciso di ritirare la misura contenuta nella legge di bilancio che avrebbe eliminato quasi 7mila posti tra docenti e personale ATA a partire dal 2027/28. La svolta arriva dopo il confronto con le organizzazioni sindacali tenutosi il 13 novembre a Palazzo Chigi, al termine di settimane di proteste nel mondo della scuola.

Il ritiro della misura dopo il confronto a Palazzo Chigi

Ad anticipare la notizia è stato il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, che ha parlato di una buona notizia: i tagli sulla scuola non ci saranno e l’esecutivo ritirerà l’intervento. La Manovra prevedeva una riduzione di 4.925 posti di docenti e di 2.049 unità di personale ATA, per un totale di 6.974 posti.

Il ministro Valditara ha sostenuto la scelta di differire il taglio, che sacrificava risparmi previsti in un contesto di calo del numero degli studenti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato la decisione, definendola un gesto di attenzione verso i ragazzi. Secondo la premier, la misura non comportava tagli e nessun lavoratore in servizio avrebbe perso il posto.

Effetti sul personale e sui sindacati

La cancellazione conserva 6.974 posti tra docenti e ATA e incide anche sulle future disponibilità per mobilità, immissioni in ruolo e stabilizzazione del personale precario. Restano però in vigore le riduzioni degli organici già disposte negli anni precedenti.

Il segretario generale della UIL Scuola, Giuseppe D’Aprile, ha parlato di una grande vittoria della scuola e della mobilitazione sindacale. La segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, ha definito il risultato del confronto con Palazzo Chigi un risultato importante.

Il passaggio parlamentare

Il prossimo passo spetta al Parlamento, che dovrà tradurre l’annuncio politico in modifiche alla legge di bilancio. Sarà il testo approvato durante l’esame della Manovra a rendere definitiva la cancellazione.