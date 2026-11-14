Il 14 novembre 2026 il sovrano britannico Carlo III ha compiuto 78 anni. La ricorrenza è stata segnata da una cerimonia riservata nelle stanze di Windsor, dove la famiglia reale si è riunita per festeggiare in modo intimo, lontano dai riflettori dei grandi eventi pubblici.

Negli ultimi mesi il re è stato impegnato in una serie di appuntamenti internazionali e nazionali: una delicata visita nei Caraibi che ha riacceso il dibattito sulle responsabilità storiche del Regno nello schiavismo, la partecipazione alla solenne commemorazione del Remembrance Day per rendere omaggio ai caduti di guerra, e una visita a una scuola di Croydon, nella periferia londinese, dove gli alunni hanno cantato un caloroso “Happy Birthday”.

Questi impegni hanno confermato la buona tenuta della sua salute, nonostante la diagnosi di un cancro non precisato nel 2024, e hanno lasciato spazio a un festeggiamento più privato in compagnia della regina consorte Camilla e dei più stretti familiari, tra cui il primogenito William, la moglie Kate e i loro tre figli.

Il rituale dei due compleanni: calendario reale e Trooping the Colour

Secondo la consuetudine monarchica, il compleanno anagrafico del sovrano è celebrato in modo discreto, mentre la festa pubblica è programmata a giugno, indipendentemente dalla data di nascita. Durante quel mese, la capitale si anima con il celebre Trooping the Colour, una parata militare che vede il re comparire sul balcone di Buckingham Palace insieme alla famiglia reale, accompagnato da guardie a cavallo, bande musicali e il sorvolo della Royal Air Force.

Questo spettacolo, trasmesso in televisione e radio, rappresenta il momento in cui la monarchia si apre al popolo, trasformando una ricorrenza privata in un evento nazionale.

Origini storiche della cerimonia: dal 1660 al XIX secolo

Le radici del Trooping the Colour risalgono al regno di Carlo II, tra il 1660 e il 1685, quando la prima parata militare fu organizzata per onorare la presenza della Guardia reale. Fu però nel 1748, durante il regno di Giorgio II, che la sfilata fu formalmente designata per celebrare il compleanno del monarca, divenendo un appuntamento annuale a partire dal 1760 sotto Giorgio III. L’evento si è evoluto nel tempo, ma la sua funzione di simbolo di unità nazionale e di venerazione della figura del re è rimasta invariata.

Il ruolo di Edoardo VII e il passaggio al giugno

All’inizio del Novecento, il re Edoardo VII, Nato a novembre, decise di spostare la parata dal freddo autunnale al periodo estivo, privilegiando condizioni meteorologiche più favorevoli per un evento all’aperto. La scelta si dimostrò decisiva: da quel momento la celebrazione pubblica è stata fissata tra maggio e giugno, garantendo buona luce e temperature miti. I successori, tra cui Giorgio V, Giorgio VI e la lunga reggenza di Elisabetta II, hanno mantenuto la consuetudine, che Carlo III ha confermato durante il suo regno.

Il futuro della celebrazione con il principe William

Con l’avvicinarsi del momento in cui Principe William succederà al trono, si profila una possibile revisione della tradizione. Il compleanno di William cade il 21 giugno, proprio nel periodo ideale per il Trooping the Colour. Se la monarchia deciderà di mantenere un solo festeggiamento annuale, la duplice ricorrenza potrebbe scomparire, lasciando il giugno come unico giorno di celebrazione pubblica e privata. Fino ad allora, Carlo III continuerà a godere del privilegio di celebrare due compleanni: l’intimità di novembre e lo splendore estivo di giugno.