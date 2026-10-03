Il Teatro Manzoni di Milano ha ospitato ieri la presentazione della nuova linea editoriale di un settimanale culturale. Tra gli ospiti, la nota opinionista Selvaggia Lucarelli è stata chiamata a leggere a puntate un romanzo su Fedez scritto da Valerio Palmieri. L’evento, originariamente pensato per illustrare i nuovi progetti editoriali, si è subito trasformato in un momento di grande attenzione mediática grazie alla scelta della lettrice.

Perché la giornalista è stata invitata a leggere il romanzo

La decisione di affidare a Lucarelli la lettura non è stata casuale. Il rapporto tra lei e il rapper è da tempo segnato da scambi di frecciate sui social, datori di tono in brani musicali e persino da querele. Invitare la stessa a declamare il racconto della vita di Fedez ha quindi aggiunto un livello di “pep” che ha superato la semplice routine di una presentazione.

In questo modo, la serata ha assunto subito una valenza di conflitto mediatico più che di semplice lancio editoriale.

Il passo letto: la giovinezza di Fedez descritta come un bambino ricco

Dal podio, Lucarelli ha iniziato con le parole: “Da bambino Fedez non aveva molti amici”. Ha poi tracciato il percorso condiviso con Emis Killa sottolineando come entrambi siano partiti da collettivi rap giovanili per poi attraversare il mainstream della musica di massa.

La lettrice ha spiegato che le amicizie professionali hanno una “doppia chiave”: da un lato aprono porte per collaborazioni, dall’altro generano invidie, gelosie e, a volte, screzi economici. Il paragone finale con un “bambino ricco” che vuole condividere i giocattoli ma li “dichiara suoi” ha fatto eco alla tensione permanente che caratterizza la carriera di Fedez.

Il retroscena delle tensioni tra Lucarelli e Fedez

Il legame teso tra i due è stato ricordato da Lucarelli stessa nella sua storia Instagram pubblicata qualche settimana fa. Secondo le sue parole, Fedez l’avrebbe denunciata per presunto abuso della professione giornalistica. Il giudice avrebbe archiviato la denuncia, ma il rapper avrebbe poi presentato opposizione, riaprendo il dibattito. Lucarelli ha definito l’intera vicenda “un caso unico o quasi in Italia”, aggiungendo che si trattava più di “un fotogramma di lui allo specchio” che di una vera e propria accusa giudiziaria.

La denuncia per abuso della professione giornalistica

Nel suo post, la giornalista ha scritto: “Mi ha denunciata (anche) per abuso della professione giornalistica. Credo un caso unico o quasi, in Italia”. La denuncia, sebbene archiviata, è stata reintegrata da una successiva opposizione di Fedez, alimentando ulteriormente la polemica. Questo episodio ha dimostrato come la rivalità tra i due non si limiti al ruolo di opinionista e artista, ma si estenda anche a questioni legali e di reputazione.

Impatto sull’evento e sulla cronaca mediatica

La presenza di Lucarelli sul palco ha trasformato la serata in un vero spettacolo mediatico. Oltre a presentare la nuova linea editoriale, l’evento ha offerto al pubblico uno spaccato della storia personale di Fedez, narrata da una voce che ha condiviso con lui una storia di scontri e dibattiti. Il risultato è stato un mix di cronaca, curiosità e intrattenimento, con i media che hanno subito ripreso la notizia, sottolineando il ruolo di Selvaggia Lucarelli come “punzonatrice” della vicenda. In questo modo, la serata al Manzoni è diventata più di una semplice presentazione editoriale: è stata una testimonianza di come i legami personali possano influenzare la narrazione pubblica.