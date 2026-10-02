Il volto più riconoscibile di Hollywood, Tom Cruise continua a suscitare curiosità e ammirazione. Dopo quattro nomination agli Oscar e una vittoria nel 2025, il celebre attore è tornato in scena con Digger un progetto ambizioso diretto da Alejandro González Iñárritu. Il film, previsto nelle sale italiane dal primo ottobre, lo ritrae come un magnate del petrolio in cerca di redenzione.

Oltre alla trama, la pellicola si distingue per l’uso della tecnica VistaVision, un ritorno al grande formato che promette immagini di una profondità senza precedenti.

Nel lungo percorso della sua carriera, Cruise ha sempre gestito la propria retribuzione con una dose di riservatezza quasi leggendaria. A differenza di molti colleghi, non esistono documenti pubblici che certificano il suo cachet per singolo film; le cifre che circolano sui media sono solo stime basate su accordi confidenziali e sulle performance al botteghino.

Secondo chi lo conosce sul set, la trasparenza è una scelta personale, alimentata dalla sua reputazione di onestà e generosità nei confronti dei colleghi.

Il mistero dei compensi di Tom Cruise

Le case di produzione ammettono che il valore di Cruise è misurato più dal peso in termini di incassi che da una tariffa fissa.

Questo approccio flessibile permette di condividere parte dei profitti con i produttori, ma rende difficile per gli osservatori esterni stabilire numeri concreti. Alcune voci suggeriscono che la sua partecipazione possa superare i 100 milioni di dollari per una singola produzione, ma nessuna cifra è stata confermata ufficialmente. Il risultato è un alone di mistero che, per molti, alimenta la leggenda del protagonista.

Digger: trama, premi e la sfida con Iñárritu

Nel nuovo film, Cruise interpreta Digger Rockwell un astuto magnate del petrolio che, di fronte a una catastrofe ecologica auto-indotta, decide di salvare l’umanità a tutti i costi. Il personaggio è stato concepito come un ibrido tra l’antagonista e il redentore, offrendo all’attore la possibilità di esplorare sia la freddezza del potere sia la vulnerabilità di un uomo anziano. “Mi ci sono voluti quarant’anni per diventare questo personaggio”, ha dichiarato Cruise in una recente intervista, evidenziando la difficoltà di interpretare un ruolo così complesso.

Un personaggio fuori dagli schemi

Rockwell è descritto come “assurdo e pericoloso”, ma allo stesso tempo dotato di un lato comico che nasce dalla contrapposizione tra la gravità della crisi e le sue azioni quasi teatrali. Cruise ha sottolineato come ogni elemento della produzione – dal colore dei costumi alla scelta degli oggetti di scena – sia stato accuratamente studiato per creare un’esperienza cinematografica senza coincidenti. Il regista Iñárritu ha guidato l’attore verso una performance che, secondo lui, dovrebbe “suonare come un jazzista”, ossia fluida e improvvisata ma rigorosamente strutturata.

VistaVision: un ritorno alla pellicola per un attore digitale

Per girare Digger, la troupe ha scelto il formato VistaVision una tecnologia nata negli anni ’50 e usata da registi come John Ford e Alfred Hitchcock. Cruise ha spiegato che, sebbene il digitale abbia rivoluzionato le riprese in film come Mission: Impossible e Top Gun VistaVision offre una resa cromatica e una profondità di campo ineguagliabili. “Il nero è più ricco, le sfumature più profonde” ha affermato, aggiungendo che la pellicola consente di catturare tonalità di blu scuro quasi impossibili da riprodurre con il digitale.

Differenze cromatiche e tecniche

Nel corso della carriera, Cruise ha sperimentato sia il digitale sia la pellicola. Durante le riprese di Edge of Tomorrow è stato necessario riaprire vecchi laboratori fotografici per sviluppare le lenti richieste dal progetto, mentre per Collateral ha collaborato con Michael Mann all’inizio dell’era digitale. VistaVision, tuttavia, rappresenta per lui “un altro mondo”: la nitidezza dei dettagli e la capacità di rendere i neri più “blu scuri” ha influito anche sulla scelta di indossare smoking di quel colore, consigliato da Giorgio Armani, che “si fotografa decisamente meglio”.

Vita privata, passioni e messaggi di Tom Cruise

Al di là del set, Cruise nasconde aspetti meno noti del suo quotidiano. Nato il 4 luglio, ha vissuto un’infanzia segnata da difficoltà economiche e da una famiglia divisa. La figura materna, che ha dovuto svolgere tre lavori per mantenere i figli, è stata per lui il modello di resilienza e di capacità di autodeterminazione. Da giovane ha sviluppato una passione per il volo, appassionandosi al P-51 Mustang e, oggi, è pilota abilitato al volo strumentale su velivoli plurimotore e elicotteri.

Un altro tratto caratteristico della sua personalità è l’interesse per la cucina. Cruise ha confessato di amare preparare biscotti e di aver imparato diverse ricette lavorando con Sydney Pollack sul film Il socio. Anche se non si definisce chef, la sua capacità di “cucinare” metaforicamente si riflette nella cura dei dettagli che porta in ogni progetto cinematografico.

Infine, l’attore ha sempre enfatizzato che la felicità risiede nella capacità di risolvere i problemi e di non temere le avversità. Questo mantra lo accompagna mentre considera la possibilità di continuare la saga Mission: Impossible fino a raggiungere l’età di Harrison Ford, dimostrando ancora una volta la sua insaziabile voglia di mettersi alla prova.