Nel pomeriggio di ieri, la capitale italiana è stata teatro di una piazzata di circa mille persone che hanno chiesto al Parlamento di riconsiderare il DDL antisemitismo. Tra i partecipanti spiccava la figura dell’attore e regista Fabrizio Gifuni che ha parlato al microfono del suo vissuto nel mondo dello spettacolo e della necessità di non trasformare la discussione su Israele in un tabù legislativo.

La presenza di Fabrizio Gifuni e il messaggio al Parlamento

Gifuni, intervenuto con tono deciso, ha definito lo spazio sceso in aula come “prepotente” e ha rimarcato che, nel contesto delle violenze a Gaza, in Cisgiordania e nel Libano, il Parlamento dovrebbe dedicare energie a misure concrete per fermare la distruzione di popolazioni, piuttosto che approvare un testo che, a suo avviso, non aggiunge nulla alle normative già esistenti.

Secondo lui, la proposta confonde antisemitismo e antisionismo creando un rischio di censura della legittima critica a politiche israeliane.

Il contenuto del DDL e la definizione IHRA

Il disegno di legge prende spunto dalla definizione elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) inserendola come riferimento operativo. La normativa prevede undici indicatori, alcuni dei quali includono la negazione del diritto all’autodeterminazione del popolo ebraico e l’uso di simboli o paragoni nazisti per descrivere lo Stato di Israele.

Tali criteri, una volta inseriti nella legge, rendono difficile distinguere tra vero antisemitismo e una semplice critica a Israele.

Gli indicatori più controversi

Tra gli esempi più dibattuti vi sono: l’accusa che gli ebrei siano più fedeli a Israele che al paese in cui vivono, la considerazione che l’esistenza stessa di Israele sia una forma di razzismo e l’applicazione di “due pesi e due misure”. Queste previsioni hanno suscitato timori tra i gruppi per i diritti civili, i quali temono che la legge possa trasformarsi in un “bavaglio” per le opinioni politiche.

Reazioni di ONG, partiti e istituzioni

La manifestazione è stata promossa da organizzazioni quali la Rete no bavaglio e Amnesty International, che hanno definito il provvedimento una “sophisticated social engineering operation” finalizzata a neutralizzare il dibattito pubblico. Alcuni esponenti politici hanno difeso il testo sostenendo che non impedisce la libera espressione, ma altri hanno lamentato una contraddizione con l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di pensiero e di parola.

Nel frattempo, i media internazionali hanno evidenziato la coincidenza tra il voto in aula e l’intensificarsi delle ostilità nella Striscia di Gaza, sottolineando come il dibattito legislativo si svolga in un clima già teso. I sostenitori del DDL argomentano che l’obiettivo è rafforzare la formazione contro l’odio, inserendo programmi educativi nelle scuole, università, forze dell’ordine e nei media.

Prospettive future e implicazioni per la libertà di espressione

Se approvato, il DDL antisemitismo diventerà una legge di riferimento per le istituzioni italiane, imponendo la considerazione degli indicatori IHRA in tutti i contesti, dalla scuola alla televisione. Gli osservatori temono una possibile escalation di segnalazioni legali contro chiunque esprima una critica a Israele anche se motivata da fatti concreti sul conflitto in corso.

Nel prossimo futuro, il dibattito parlamentare si concentrerà su due fronti: da un lato, la necessità di proteggere le minoranze da forme di odio; dall’altro, la salvaguardia del diritto di critica politica. La partecipazione di personalità come Fabrizio Gifuni indica che il tema ha superato i confini dell’ambito strettamente politico, coinvolgendo la cultura e la società civile in una discussione che potrebbe definire i limiti della libertà di parola in Italia.