Il 2 ottobre 2026 il nome di Vasco Rossi riecheggia nuovamente sui grandi schermi: il rocker emiliano rende disponibile una versione live del brano “Marea” mai interpretato dal vivo fino a pochi mesi fa. Il lancio coincide con la promozione dell’imminente album Vasco Live 20|26 – The Essentials previsto per il 27 novembre.

In pochi giorni, il 7 ottobre, lo stesso artista riceverà dall’Università degli Studi di Salerno un dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione, riconoscimento che chiude una stagione ricca di record e conferme artistiche.

Il singolo è stato anticipato da un post Instagram del cantante, dove ha definito “Marea” un brano emotivamente intenso capace di descrivere l’attimo in cui si è con le spalle al muro e si deve trovare la forza per rialzarsi.

Dopo anni di richieste da parte del pubblico, il pezzo è stato inserito nella scaletta del tour 2026, dove ha subito conquistato un posto di rilievo. Il video, girato dal collaboratore abituale Pepsy Romanoff, accompagna la traccia e offre ai fan una visione visiva del momento più dark del concerto.

Il live di “Marea”: prima versione ufficiale e video

Il nuovo single è una registrazione estratta dal concerto di Bologna, dove l’arrangiamento di Vince Pastano ha trasformato la canzone in un vero e proprio momento psichedelico. Il brano chiude l’album Nessun pericolo… per te del 1996, ma fino al 2026 non aveva mai avuto una versione eseguita dal vivo. L’energia trasmessa dal pubblico durante la performance è evidente nei momenti di coro, quando la frase “quando tocchi il fondo vieni su” risuona tra migliaia di spettatori.

Origini della canzone e scelta per il tour 2026

“Marea” è stata scritta nel contesto dell’album di metà degli anni ’90, ma la sua melodia e il testo sono sempre rimasti fra i brani più richiesti dai fan. Durante la preparazione del tour 2026, Vasco Rossi ha deciso di rispondere a questa pressione, inserendola a metà setlist per dare al pubblico un momento di riflessione emotiva. La scelta ha pagato: il brano è rapidamente diventato uno dei punti più attesi dello spettacolo, confermando il legame profondo tra l’artista e i suoi ascoltatori.

Il prossimo album live “The Essentials” e le novità musicali

L’arrivo del singolo è solo la punta dell’iceberg di un progetto più ampio. Vasco Live 20|26 – The Essentials raccoglierà 17 tracce, tra inediti a concerto e rarità reinterpretate dal team di arrangiatori guidato da Pastano. Tra i titoli confermati troviamo “Vado al massimo” e “Un mondo migliore”, due pezzi che mostrano la capacità del cantautore di rinnovare il proprio repertorio senza tradire l’essenza originale. L’album, in uscita il 27 novembre, promette di offrire una panoramica completa della tournée 2026, con una produzione sonica più profonda rispetto alle precedenti raccolte live.

Il riconoscimento accademico: dottorato honoris causa

L’Università degli Studi di Salerno ha deciso di onorare il percorso di Vasco Rossi conferendogli un dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione. Il rettore Virgilio D’Antonio ha sottolineato che il titolo riconosce il ruolo dell’artista nel modellare i linguaggi e gli immaginari della società contemporanea, dimostrando una capacità unica di interpretare e influenzare il contesto culturale.

Dettagli della cerimonia a Salerno

La cerimonia di conferimento si svolgerà mercoledì 7 ottobre 2026 alle 15.30 nell’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” del Campus di Fisciano. L’evento militare sarà caratterizzato da un intervento del Rettore, una breve performance musicale e la consegna del diploma al Komandante. Per Vasco Rossi si tratta di un passaggio simbolico dal palcoscenico alla cattedra, un riconoscimento che celebra la sua capacità di comunicare in modo diretto e potente, anche a più di cinque decenni dal suo debutto.