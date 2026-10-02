Un periodo di tempo favorevole sta cambiando le previsioni estive nella Penisola. Le temperature ancora miti e i cieli sereni hanno indotto i gestori delle spiagge toscane a tenere aperti gli stabilimenti nei weekend di ottobre, mentre ad Ancona l’ascensore del Passetto è stato prolungato fino al 25 ottobre, consentendo ai visitatori di godere del panorama marino più a lungo del previsto.

Le balneari toscane prolungano l’apertura a ottobre

Nel mese di settembre, i numeri di presenze hanno superato le aspettative sia sulla Versilia sia nella Maremma. A Lido di Camaiore, il titolare del bagno Venezia, Marco Daddio, descrive un “settimane di ottimo risultato”, attribuendo il successo al clima più caldo e alla presenza di turisti stranieri.

Nonostante le preoccupazioni per il cari energia e carburanti la frequenza sulla sabbia è rimasta elevata, spingendo molti operatori a valutare l’estensione dell’attività anche nei weekend di ottobre.

Versilia: afflusso di turisti esteri e incertezze sui consumi

Daddio sottolinea che, sebbene i clienti continuino a giungere al mare, la spesa media è stata influenzata dall’attuale contesto economico.

L’alta percentuale di visitatori provenienti da Germania, Regno Unito e Paesi scandinavi ha comunque contribuito a un bilancio positivo per lo stabilimento. Il proprietario spera che la stagione balneare possa restare attiva almeno fino alla fine di ottobre, condizionata dalla persistenza di condizioni meteo favorevoli.

Maremma: la domenica come giorno di punta e risultati per la ristorazione

Simone Guerrini, presidente regionale di Fiba Confesercenti e gestore del bagno Moby Dick a Marina di Grosseto, riferisce che lo scorso settembre è stato “decisamente migliore rispetto all’anno precedente”. Con il ritorno a scuola, la domanda si è spostata sui weekend, con un picco di presenze la domenica. Le attività di ristorazione all’interno degli stabilimenti hanno registrato un “ottimo risultato”, confermando che la domanda di pranzi al mare rimane forte anche in autunno.

Ascensore del Passetto a Ancona rimane operativo fino al 25 ottobre

Parallelamente, l’amministrazione comunale di Ancona ha deciso, su proposta dell’assessore Giovanni Zinni, di prolungare l’orario di funzionamento dell’ascensore del Passetto. Originariamente previsto fino al 27 settembre, il servizio è stato esteso per otto ulteriori giorni, coprendo tutti i sabati e le domeniche dal 3 al 25 ottobre, con apertura continuata dalle 8:00 alle 20:00. La motivazione principale è il persistente bel tempo che consente a residenti e turisti di sfruttare la vista panoramica sulla costa adriatica senza fretta.

Calendario e modalità di utilizzo

L’ascensore, che collega la parte alta del quartiere Passetto al lungomare, sarà quindi disponibile per otto weekend aggiuntivi. L’orario esteso permette ai visitatori di combinare l’uso dell’impianto con le attività balneari toscane, creando un’offerta turistica integrata per chi si sposta tra le due regioni. Le autorità hanno comunicato che, qualora le previsioni meteo dovessero peggiorare, una nuova valutazione sarà effettuata prima della chiusura definitiva.