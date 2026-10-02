Inflazione Italia a settembre 2026: +4,1%, sopra la media UE

L’inflazione in Italia a settembre 2026 si attesta al 4,1%, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questo valore è superiore alla media dell’Unione Europea, che si colloca a 3,2%, con uno scarto di 0,9 punti percentuali a favore dell’Italia.
Rispetto ad agosto 2026, l’indice dei prezzi al consumo italiano ha registrato un aumento di 0,9 punti percentuali, passando dal 3,2% al 4,1%.
Questo incremento riflette una tendenza al rialzo dei prezzi nel Paese.
Il dato italiano, pur collocandosi sopra la media UE, evidenzia una dinamica inflazionistica in crescita. Questo potrebbe avere implicazioni per le politiche economiche nazionali, anche se non è possibile prevedere con certezza le future mosse di bilancio senza ulteriori dati.