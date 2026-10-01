Il viceministro Leo avverte di una legge di bilancio complessa, chiede flessibilità europea e propone nuove detrazioni e aliquote più basse per famiglie tra 28 e 60 mila euro.

In un incontro riservato con la giunta esecutiva di Confartigianato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo ha tracciato una panoramica delle principali difficoltà che la prossima legge di bilancio dovrà affrontare. Ha evidenziato l’impatto congiunto dell’inflazione della stabilità dei conti pubblici e del livello del debito, fattori che limitano la capacità di ricorrere all’emissione di titoli di Stato.

Leo ha poi sottolineato come, nonostante gli sforzi per contenere il spread l’aumento dei costi energetici lo abbia spinto verso la soglia dei 100 punti. Il viceministro ha espresso la speranza che l’Unione Europea riconosca la gravità della situazione e conceda più flessibilità nelle regole fiscali, consentendo interventi mirati senza compromettere la sostenibilità dei conti nazionali.

Pressioni sullo spread e richiesta di flessibilità europea

Durante la discussione, Maurizio Leo ha ricordato che il valore del spread è stato mantenuto sotto controllo finora, ma il rincaro dell’energia ha spinto il livello a circa 100 punti. Questa dinamica aumenta il costo di finanziamento per lo Stato e riduce lo spazio di manovra per le riforme.

Una maggiore flessibilità europea secondo Leo, potrebbe tradursi in un allungamento dei termini di rimborso o in un abbassamento dei tassi di interesse applicati ai titoli di Stato, offrendo un soffio di ossigeno al bilancio.

Incentivi all’efficienza energetica: proposta di innalzare la detrazione

Il viceministro ha dedicato particolare attenzione agli incentivi per la riqualificazione energetica. Propone di elevare la fascia di detrazione dal 50% al 65% per le spese sostenute in questo ambito, sfruttando la clausola di flessibilità europea. Un incentivo più generoso, afferma Leo, consentirebbe di “tirare più su l’asticella” della riduzione dei consumi senza gravare sui conti pubblici, poiché le economie di scala derivanti da un maggior numero di interventi ridurrebbero il fabbisogno di aiuti diretti.

Riforma delle aliquote Irpef per il ceto medio

Nel corso dell’incontro è stato ricordato che lo scorso anno il governo ha già operato su una fascia di reddito compresa tra 28 e 50 mila euro abbassando l’aliquota al 33% al posto del 35%. Leo ha annunciato l’intenzione di estendere una misura analoga ai contribuenti con redditi tra 50 e 60 mila euro riducendo l’aliquota dal 43% al 33% grazie alla nuova legge di bilancio. Questa riduzione punta a sostenere il ceto medio, mitigare l’onere fiscale e stimolare la domanda interna.

L’intervento di Maurizio Leo si inserisce in un contesto di sfide strutturali, dove la gestione del debito pubblico, il controllo dell’inflazione e la pressione sul mercato del credito richiedono soluzioni equilibrate. Le proposte presentate puntano a coniugare la necessità di rigenerare la competitività delle imprese artigiane con un sostegno più efficace alle famiglie, facendo leva su strumenti fiscali e incentivi mirati. Resta da vedere come le istituzioni europee risponderanno alle richieste di maggiore flessibilità e quali saranno le scelte definitive nella prossima legge di bilancio.