Il contesto energetico italiano sta attraversando una fase di forte tensione, con il prezzo all’ingrosso di elettricità e gas in costante aumento. Per proteggere i consumatori dalle bollette in salita, i principali fornitori hanno introdotto offerte a prezzo fisso che mirano a bloccare i costi per periodi lunghi, garantendo al contempo risparmi significativi rispetto al mercato regolamentato.

Le tariffe decennali di A2A Energia

A2A ha risposto alla crisi energetica del 2022 mettendo a disposizione delle famiglie un pacchetto basato sul proprio portafoglio di impianti rinnovabili. L’offerta, valida dal 2023, consente di fissare il prezzo dell’energia per dieci anni con una riduzione indicativa del 50% rispetto al prezzo medio all’ingrosso.

Grazie a questo meccanismo, ben 135.000 nuclei familiari hanno già aderito, registrando un calo notevole della spesa annuale.

Dettagli dell’offerta “Noi2” e “10 di NeN”

Le soluzioni commerciali denominate “Noi2” e “10 di NeN” prevedono un prezzo fissato per l’intera durata del contratto, eliminando la volatilità legata ai mercati all’ingrosso.

Il prezzo proposto è circa la metà di quello attuale, grazie all’utilizzo prioritario di energia prodotta da fonti rinnovabili. A partire da marzo 2026, la stessa logica verrà estesa alle piccole e medie imprese, ampliando il beneficio a un segmento più ampio di consumatori.

Promozioni a due anni di ENI e Enel

Parallelamente, ENI e Enel hanno lanciato sul mercato offerte più brevi, ma altrettanto vantaggiose, per fronteggiare l’impennata dei costi invernali. Entrambe le proposte fissano il prezzo della componente di vendita dell’energia per due anni ma differiscono per la struttura e per i benefici aggiuntivi offerti ai clienti.

ENI: “Fixa Time 24 Smart”

Dal 1° ottobre ENI, attraverso la sua divisione retail Plenitude, propone il “Fixa Time 24 Smart” uno sconto del 30% sulla bolletta di luce e gas per i contratti stipulati entro il 24. La riduzione si traduce in un risparmio medio di circa 100 euro all’anno sia per l’elettricità sia per il gas, con un totale di ~200 euro annui per chi sottoscrive entrambi i servizi. L’offerta si applica solo alla componente di vendita dell’energia, lasciando invariati costi di rete, oneri e imposte.

Enel: “Digital Luce”

Enel risponde con il piano “Digital Luce”, che garantisce un prezzo fisso di 108 euro per megawattora per due anni, alimentato da energia rinnovabile certificata. Questo importo è circa il 50% inferiore ai prezzi di mercato, consentendo a una famiglia media con consumo di 2 MWh annui di risparmiare oltre 200 euro sulla sola voce energetica.

Nel complesso, queste iniziative rappresentano una risposta concreta alla crisi dei prezzi dell’energia che sta colpendo il mercato italiano. Bloccare il prezzo per lunghi periodi permette di pianificare il bilancio familiare con maggiore certezza, mentre le offerte più brevi di ENI ed Enel offrono una soluzione rapida per le famiglie più vulnerabili ai rincari stagionali. L’adozione di energia rinnovabile come base delle proposte, inoltre, sottolinea l’impegno dei fornitori verso una transizione più sostenibile.