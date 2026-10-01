Franceska Nuredini e Megan Ria, nuova tensione: le parole della ballerina al GF Vip e il retroscena di Alberto Dandolo sulla compagna di Elodie.

Franceska Nuredini e Megan Ria, un tempo legate da una stretta amicizia, tornano al centro del gossip dopo le dichiarazioni della ballerina al Grande Fratello Vip. A riaccendere l’attenzione sulla vicenda è ora un’indiscrezione riportata da Alberto Dandolo su Oggi, secondo cui la compagna di Elodie avrebbe reagito duramente alle parole di Megan.

Megan al GF Vip: l’amicizia con Franceska e la presunta diffida

La vicenda era già emersa durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, quando Selvaggia Lucarelli aveva chiesto a Megan di parlare del rapporto con Franceska. La ballerina aveva inizialmente cercato di chiudere il discorso: “Non voglio parlare di questi gossip beceri, sono qui per farmi conoscere”.

In seguito, però, era tornata sull’argomento, spiegando di conoscere Franceska da quando erano adolescenti: “Io e Franceska ci conosciamo da quando siamo piccoline. Io avevo 14 anni e lei 18. Abbiamo condiviso un sacco di cose, molti lavori, momenti belli e momenti brutti”.

Megan aveva quindi ammesso di essere rimasta dispiaciuta per il loro allontanamento: “Eravamo amiche, penso che ci vogliamo ancora bene, ma non condividiamo più tempo come prima”.

Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli aveva parlato nella sua newsletter di una presunta diffida che avrebbe riguardato la possibilità per Megan di raccontare pubblicamente la vicenda. Anche questa ricostruzione non è stata confermata direttamente dalle protagoniste.

Franceska Nuredini furiosa con Megan Ria: il retroscena sulla compagna di Elodie

Il rapporto tra Franceska Nuredini, compagna di Elodie, e Megan Ria torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni della ballerina nella casa del Grande Fratello Vip. Le due, un tempo molto legate e protagoniste di esperienze professionali condivise nel corpo di ballo di Elodie, si sarebbero progressivamente allontanate. Megan ha raccontato nella Casa alcuni aspetti della loro amicizia, riportando così la vicenda sotto i riflettori.

A rilanciare il caso è il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi. Secondo quanto riferito, Franceska non avrebbe gradito il ritorno dell’argomento e sarebbe infastidita dal fatto che il proprio nome venga nuovamente associato alle dichiarazioni della ballerina. Dandolo scrive che la 24enne non sopporterebbe che il suo nome “venga strumentalizzato dalla esuberante Megan ai fini autopromozionali”. Il giornalista aggiunge inoltre che Franceska, qualche giorno fa, “abbia addirittura fatto una sfuriata tra le quattro mura di casa”. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione che non è stata confermata direttamente dalla compagna di Elodie.