Scopri perché Elodie avrebbe mandato una diffida a Megan Ria e come la sua compagna Franceska ha reagito in casa del GF Vip.

Quando Megan Ria è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip tutti gli occhi si sono subito rivolti al suo passato professionale. La giovane ballerina aveva condiviso con Elodie e la sua compagna Franceska Nuredini diversi anni di lavoro all’interno del corpo di ballo della cantante, un dettaglio che la direzione del reality non ha potuto ignorare.

Il primo episodio ha dato il via a una serie di domande, soprattutto dopo che Elodie ha smesso di seguire Megan su Instagram, gesto interpretato come segnale di rottura.

Il primo scontro mediatico: le domande di Selvaggia Lucarelli

Nel corso della serata introduttiva, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha interrogato direttamente Megan sul motivo per cui Elodie avesse deciso di “defollow” la sua pagina.

La risposta della ragazza è stata netta: ha descritto il rapporto con Franceska come una “bellissima amicizia” e ha dichiarato di non comprendere a fondo le ragioni del distacco con la cantante. Megan ha anche evidenziato il suo desiderio di non trasformare il suo percorso nel reality in un gossip becero insistendo sul fatto che la sua partecipazione vuole soprattutto mettere in luce le sue capacità professionali.

Le dichiarazioni di Megan sul rapporto con Franceska

Durante la trasmissione, la concorrente ha spiegato di conoscere Franceska sin dall’età di quattordici anni, di aver condiviso baci amichevoli ma di non esserci mai stata alcuna elettricità sentimentale. Quando le è stato chiesto se la fine dell’amicizia fosse imputabile a una scelta di Franceska o a un problema con Elodie Megan ha risposto che la sua amica è “molto coinvolta emotivamente” nella relazione con la cantante e che, per questo, ha preferito prendersi le distanze. Ha concluso augurando il meglio a Franceska, senza entrare nei particolari del presunto conflitto.

La presunta diffida di Elodie: quello che ruota la polemica

Alcuni giorni dopo l’inizio del programma, il giornalista Alberto Dandolo, citato nel settimanale Oggi ha pubblicato una nota secondo cui la compagna di Elodie Franceska, sarebbe andata su tutte le furie per i continui riferimenti di Megan a lei in diretta. Secondo quanto riportato, la diffida – definita una “diffida d’amore” – verrebbe dalla parte legale di Elodie, con l’obiettivo di impedire a Megan di menzionare i nomi delle due donne in pubblico. Dandolo ha inoltre affermato che Franceska avrebbe persino avuto una sfuriata in casa, scatenata da un nuovo riferimento a lei da parte della concorrente.

Che cosa dice davvero la diffida?

Finora, né Elodie né il suo avvocato hanno confermato l’invio di un documento legale, e Megan non ha mai dichiarato di averne ricevuto uno. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha però ipotizzato che, se esistesse, la diffida avrebbe lo scopo di tutelare la privacy della coppia, temendo che la presenza della ballerina in una casa così esposta potesse riaccendere vecchie polemiche. La mancanza di conferme rende la vicenda un vero e proprio rumore di fondo ma il semplice fatto che il tema sia stato riproposto più volte nella trasmissione fornisce una base concreta per la discussione.

Reazioni in diretta: il punto di vista di Giovanna “Megan” Ria

Nel secondo episodio, la conduzione di Ilary Blasi ha chiesto a Megan se provasse dispiacere per il distacco da Franceska. La giovane ha mostrato un certo disagio e ha risposto che, sebbene le due fossero state molto vicine, ora gli interessi di Franceska sono rivolti soprattutto a Elodie. Megan ha spiegato di rispettare quella scelta e di continuare a farle del bene, ma ha anche sottolineato di non voler parlare di questioni personali che non la riguardano direttamente. Questa postura conferma la tendenza della concorrente a mantenere la discussione su temi professionali, evitando di alimentare ulteriori gossip sul reality.

Parallelamente, le reazioni del pubblico sui social sono state variegate: mentre alcuni utenti hanno difeso la scelta di Elodie di proteggere la sua vita privata, altri hanno criticato l’uso di un ordine legale per zittire una concorrente. La polemica ha inoltre messo in luce la difficoltà di separare la vita personale dalle dinamiche professionali in un contesto televisivo così esposto.