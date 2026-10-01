Dallo Studio Ovale Donald Trump non ha usato giri di parole nei confronti dell’Iran, minacciando lo Stato Islamico se non si dovesse trovare l’accordo entro poco tempo. I dettagli.

Guerra in Iran, sale ancora la tensione

Massima tensione tra Teheran e Washington, con un accordo tra i due Stati che ancora non è stato raggiunto.

Dallo Studio Ovale il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha alzato nuovamente i toni, con frasi che hanno subito fatto il giro del mondo. Il Tycoon ha in pratica minacciato nuovamente lo Stato islamico, le conseguenze, stando a quanto detto da Trump, saranno terribili nel caso in cui non si raggiungesse un accordo.

Ma ecco nel dettaglio che cosa ha detto.

Trump e l’ultimatum all’Iran: “Accordo o li facciamo saltare in aria”

Donald Trump ha lanciato un ultimatum all’Iran, o si trova un accordo o le conseguenze saranno gravissime. Dallo Studio Ovale il presidente degli Stati Uniti, rispondendo a una domanda della stampa su come pensa di arrivare a un accordo con Teheran, visto che giudica pazzi i suo leader, il Tycoon ha riposto “magari facendoli saltare in aria.

” Parole durissime che sanno di ultimatum nei confronti dello Stato islamico.