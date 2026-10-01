Ennesima tragedia sulla strada: tre minorenni sono infatti morti in un terribile incidente stradale nella giornata di ieri, mercoledì 30 settembre. Ecco i dettagli di quanto accaduto.

Terribile incidente stradale: auto finisce fuori strada

Erano circa le 13.30 di ieri, mercoledì 30 settembre 2026, quando si è verificato un terribile incidente stradale.

Siamo a Sunderland, in Inghilterra, dove un’Audi A3 di colore nero, poco prima del ponte di Wearmouth, è uscita di strada sfondando la barriera che costeggia il fiume Wear e precipitando in acqua. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, a bordo del mezzo quattro giovanissimi. Al momento non sono ancora chiare le cause per le quali l’auto è uscita improvvisamente di strada.

In corso le indagini.

Terribile incidente stradale a Sunderland: morti tre giovanissimi

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per tre giovanissimi non c’è stato nulla da fare, sono morti nel terribile incidente di Sunderland. Si tratta di Sara Shaw, di 16 anni, Like Etheridge, anche lui 16enne e Jackosn Duke, di anni 17.

Un quarto ragazzo, di 17 anni, è riuscito a uscire dall’Audi e a salvarsi, ma sarebbe stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo connesso alla guida pericolosa. Sono in corso tutte gli accertamenti per capire che cosa sia successo esattamente.