La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è tornata al centro del gossip. Le voci parlando però di una crisi tra di due che non vivrebbero più insieme. Alla base un tradimento?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?

Negli ultimi giorni si parla insistentemente di una crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Stando a quando riportato da Chi, la coppia addirittura non vivrebbe più sotto allo stesso tetto. L’influencer e il conduttore infatti sarebbero stati visti insieme a passeggiare nel parco con il figlio Kian e la madre di Giulia ma, alla fine, dopo essersi salutati, Pierpaolo e il figlio si sono diretti verso una abitazione diversa da quella in cui vivevano.

Ciò non ha fatto altro che alimentare il gossip di una crisi nella coppia. Ora ecco un’altra indiscrezione.

“C’è una terza persona”: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un tradimento alla base della crisi?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Un retroscena è stato ricostruito da Dagospia. Ci sarebbe infatti una forte crisi tra i due che non vivrebbero appunto più insieme e in più, stando a quanto riportato, Pretelli penserebbe ancora ad Ariadna Romero, sua ex e madre del suo primo figlio.

La Romero è oggi legata sentimentalmente a Julio Iglesias Jr. Si tratta solamente di indiscrezioni che quindi vanno prese con le pinze, anche perché al momento nessuno dei diretti interessati a confermato nulla.