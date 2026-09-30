C’è aria di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Stando alle ultime indiscrezioni la coppia non vivrebbe più sotto allo stesso tetto. I dettagli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi: “Non vivono più insieme”

Da un pò di tempo circolavano alcune voci su una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, voci che sembrano ora trovare fondamento.

Stando a quanto riportato da Chi, la coppia non vivrebbe più sotto lo stesso tetto. I due sarebbero infatti stati visti passeggiare al parco con il figlio Kian ma poi avrebbero preso due direzioni diversi. Pretelli infatti sarebbe rimasto con Kian e, dopo essere passato dal supermercato, sarebbe entrato in un palazzo diverso a quello dove viveva con la Salemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?

Come abbiamo appena visto, pare che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vivano più insieme. Anche i fan si erano ad esempio accorti che alcuni contenuti pubblicati sui social dal conduttore sembrano essere stati registrati in una casa diversa dalla solita. Deinaira Marzano ha raccontato di aver ricevuto informazioni da una fonte fidata, secondo la quale l’influencer e il conduttore sarebbero “arrivati alla fine.” Amedeo Venza invece ha riferito di aver avuto un contatto diretto con Pierpaolo che starebbe vivendo con Giulia un “momento di crisi delicato“.

Per il momento nessuno dei due diretti interessati a detto qualcosa in merito.