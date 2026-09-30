Il ritiro delle forze americane dall’Iraq segna la chiusura di una fase che ha attraversato più di venti anni di storia recente del Paese mediorientale. Dall’invasione del 2003, che depose il regime di Saddam Hussein, le truppe statunitensi hanno mantenuto una presenza militare significativa, evolvendosi da operazioni di combattimento a compiti di addestramento e controterrorismo.

Il processo di uscita culmina ora con la completa evacuazione dei contingenti, una decisione avviata durante l’amministrazione Trump e portata a termine sotto la presidenza Biden.

La notizia ha subito diviso l’opinione pubblica irachena. Da una parte, gruppi di cittadini e rappresentanti locali hanno organizzato manifestazioni di gioia, considerando la fine della presenza militare statunitense come una liberazione dal conflitto e dalla dipendenza esterna.

Dall’altra, molti analisti politici e cittadini temono che il vuoto lasciato dalle truppe americane possa trasformarsi in una nuova fonte di instabilità, soprattutto in un contesto in cui l’Iraq rimane un terreno di scontro tra le ambizioni di Washington e le influenze di Teheran.

Il ritiro in pratica: tappe chiave del disimpegno americano

Il percorso di disimpegno è stato scandito da una serie di decisioni diplomatiche e operative. Dopo l’accordo tra il governo iracheno e gli Stati Uniti, è stato fissato un calendario per il progressivo ridimensionamento delle truppe. Nel corso del 2025, la presenza è scesa sotto i 2.000 soldati, per poi giungere nel 2026 al livello di few hundred operatori, limitati a compiti di consulenza e supporto logistico. Il comando centrale ha annunciato l’ultima fase con il trasferimento dei residui equipaggiamenti e la chiusura delle basi permanenti, completando così la fase finale di ritiro prevista.

Feste di libertà e timori di vuoto: le reazioni sul territorio

Le strade di Baghdad, Basra e di altre città hanno accolto il comunicato con una mescolanza di cori e bandiere irachene. Molti giovani hanno festeggiato con fuochi d’artificio, citando la speranza di un futuro senza interventi stranieri. Tuttavia, i rappresentanti di alcune comunità sciite, così come leader di milizie locali, hanno espresso il timore che l’assenza delle truppe sudamericane possa indebolire le capacità di contrasto contro gruppi estremisti ancora attivi nella regione. Alcune organizzazioni non governative hanno lanciato appelli per rafforzare le forze di sicurezza irachene, evitando che la vacanza militare venga sfruttata da attori esterni.

Il gioco di potere tra Washington e Teheran: scenari futuri

L’Irak si trova oggi in una posizione geopolitica particolarmente delicata. Da una parte, gli Stati Uniti hanno espresso la volontà di mantenere collaborazioni diplomatiche e di intelligence pur senza una presenza militare sul terreno. Dall’altra, la Repubblica Islamica d’Iran continua a esercitare una forte influenza politica e militare, soprattutto attraverso milizie sciite sostenute da Teheran. Gli osservatori internazionali avvertono che il prossimo futuro potrebbe vedere un rafforzamento dei legami tra Teheran e il governo iracheno, a meno che non vengano messi in atto meccanismi di equilibrio che includano attori regionali e internazionali. In questo scenario, la stabilità dell’Iraq dipenderà dalla capacità di gestire le aspirazioni di due potenze mondiali che, pur condividendo l’interesse per la regione, perseguono obiettivi spesso contrastanti.