Previsioni per la prima settimana di ottobre: sole e caldo record

Previsioni per la prima settimana di ottobre: sole e caldo record

L'alta pressione domina l'Italia, garantendo sole e temperature inusuali per ottobre.

Il primo weekend di ottobre si preannuncia come una tavolozza di sole intenso e temperature che superano di diversi gradi la media stagionale. Un ampio anticiclone si è stabilito sopra la Penisola, sostenuto da una complessa configurazione atmosferica a livello europeo, garantendo condizioni di stabilità quasi ininterrotte.

Il fenomeno, ormai noto con il nome di Ottobrata è caratterizzato da assenza di venti significativi e da temperature diurne che raggiungono i 28-29°C circa 4°C sopra le consuete medie di ottobre.

Questo scenario si realizzerà su gran parte del territorio, con leggere varianti a seconda della zona.

Dominio dell’alta pressione e definizione dell’Ottobrata

L’area di alta pressione, posizionata tra due sistemi depressivi – una al largo del Portogallo e l’altra sopra Creta – funge da scudo che devia la maggior parte dei fronti piovosi.

Il risultato è un periodo di tempo sereno e temperature insolitamente alte per l’inizio dell’autunno, soprattutto al Centro-Sud e nel Nord-Est della Penisola.

Le condizioni di stabilità atmosferica sono più evidenti nelle regioni costiere, dove il sole brillerà per la maggior parte della giornata. Solo al Nord e nella fascia tirrenica si prevedono sporadici addensamenti nuvolosi, con piogge isolate limitate ai rilievi delle Alpi occidentali e a zone interne della Sardegna.

Andamento giorno per giorno

Giovedì 1 ottobre

Il Nord sperimenterà nubi sparse e piovigioni deboli sulle Alpi occidentali, mentre il Nord-Est godrà di cielo prevalentemente sereno. Al Centro, il tempo sarà limpido con un’eventuale sprazzo di instabilità sulla Toscana. Sud e Isole vedranno condizioni stabili, eccezion fatta per possibili rovesci localizzati nelle zone interne della Sardegna.

Venerdì 2 ottobre

Nel Nord predominano nuvole variabili con possibili fenomeni isolati sui rilievi alpini. Il Centro, il Sud e le Isole si presenteranno con tempo stabile e soleggiato, salvo qualche piovino sparso nei settori interni sardi.

Sabato 3 e Domenica 4 ottobre

Entrambi i giorni saranno caratterizzati da massiccia stabilità e ampio sole su gran parte dell’Italia. Alcuni addensamenti temporanei potranno insorgere al Nord-Ovest e in Sicilia, limitandosi a piogge isolate nel pomeriggio, soprattutto sull’isola.

Prospettive per la settimana successiva

Le simulazioni indicano che il blocco anticiclonico potrebbe indebolirsi verso metà settimana, in particolare tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. È previsto l’arrivo di un minimo depressionario sul Tirreno, che potrebbe introdurre piogge più diffuse e una flessione termica generale. Tuttavia, per ora la situazione resta dominata da condizioni di alta pressione, garantendo un weekend di sole e temperature ben al di sopra della norma.

Resta quindi consigliato monitorare gli aggiornamenti meteorologici nei prossimi giorni, soprattutto per chi pianifica attività all’aperto o viaggi nella zona alpina, dove le piogge isolate potrebbero persistere più a lungo.