Per la ventunesima stagione di Ballando con le Stelle la conduttrice televisiva Barbara d’Urso torna su Rai1, ma questa volta non come concorrente. Dopo l’esperienza di una notte da ballerina e la partecipazione dell’anno precedente, d’Urso è stata chiamata a far parte della giuria, occupando uno dei due posti rimasti liberi dall’uscita di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Il percorso che ha portato Barbara d’Urso al banco dei giudici

Secondo le proprie parole, la decisione è stata presa già a luglio, quando la conduttrice ha dato la parola d’onore di partecipare. Il contratto è arrivato solo la scorsa settimana, ma la conferma ufficiale è stata comunicata nella vigilia dell’avvio dello show.

D’Urso ha spiegato di aver ricevuto la chiamata intorno al 17-18 settembre, dopo diverse attese a fine agosto e inizio settembre, quando non era ancora stato definito il budget a disposizione della giuria.

Nessuna trattativa, solo una decisione presa in buona fede

Contrariamente a quanto avevano riportato varie indiscrezioni, la conduttrice sostiene che non c’è mai stata alcuna trattativa su alberghi di lusso o compensi esorbitanti.

“La verità è che non c’è mai stata nessuna trattativa”, ha dichiarato, ribadendo che le voci su un “albergo cinque stelle” e un “cachet troppo alto” sono state completamente inventate. Anche le supposizioni secondo le quali lei e Milly Carlucci avrebbero voluto mantenere segreta la decisione per creare hype sono state smentite.

Le dichiarazioni di Barbara d’Urso sui presunti capricci da diva

D’Urso ha precisato che il suo impegno è stato dettato da una volontà di divertimento, non da una strategia di carriera. Ha affermato di non aver mai chiesto un albergo situato nel centro della città né un alloggio di categoria cinque stelle; il suo alloggio sarà semplicemente “molto carino” ma non di lusso. Inoltre, ha dichiarato che non ha avanzato richieste economiche particolari, poiché il budget per l’intera giuria era limitato e ha accettato immediatamente l’offerta ricevuta.

Imparzialità e metodo di valutazione

Per quanto riguarda il ruolo di giudice, Barbara d’Urso ha promesso una condotta imparziale. “Sarò equa e non seguirò simpatìe o antipatie, né mi farò influenzare da retroscena privati”, ha affermato. Ha anche sottolineato che non intende essere una critica “per forza”, ma che valuterà le performance “seguendo il mio istinto”. In particolare, ha assicurato che, anche di fronte a una figura come Ornella Muti, il giudizio sarà basato esclusivamente sulla qualità del ballo.

Il contesto televisivo e le prospettive future

Il ritorno di Barbara d’Urso su Rai1 avviene in un momento in cui la conduttrice continua a lottare per ottenere un proprio programma serale. Ha ricordato di aver ricevuto in passato proposte che poi sono svanite, definendo il cosiddetto “veto” un’illusione. L’attuale incarico nella giuria, però, è stato descritto come un progetto che le permette di “divertirsi molto” senza pretese di cambiare la dinamica della trasmissione. La conduttrice ha concluso affermando che la sua partecipazione è stata dettata da un desiderio di “fare quello che la pancia mi suggerirà”, lasciando intendere che il suo approccio sarà autentico e spontaneo.