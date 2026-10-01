Nel mercoledì 30 settembre il programma televisivo Affari Tuoi ha offerto, come di consueto, momenti di leggerezza e divertimento, ma ha anche rivelato un tratto più sensibile quando la concorrente calabrese Megghi ha iniziato a singhiozzare in studio.

Il pianto è scaturito al pensiero della madre scomparsa, un ricordo che ha affiorato proprio mentre la make-up artist la aiutava a truccarsi.

Sul braccio della donna spicca un tatuaggio dedicato alla madre, segno indelebile di un legame profondo.

Il sostegno di Stefano De Martino

Il conduttore Stefano De Martino ex marito di Belen Rodriguez, non ha esitato a intervenire. Avvicinatosi, l’ha abbracciata e, con gli occhi colmi di empatia, ha condiviso un dolore che lo riguarda personalmente.

Già a gennaio di quest’anno, De Martino aveva perso il padre Enrico uomo che gli aveva trasmesso fin da piccolo la passione per la danza. Dopo il lutto, il conduttore aveva scritto sui social la frase “Il mio nome ha la sua voce” senza fornire ulteriori commenti.

Un ricordo tornato alla luce in televisione

Qualche giorno fa, durante un’intervista a La Vita in Diretta l’autore del programma Alberto Matano ha proiettato alcune immagini di Stefano insieme al padre. Il volto dell’ex ballerino è passato dal sorriso a un’espressione seria, gli occhi quasi si sono fatti lucidi, segno di un dolore ancora vivo.

Il percorso di gioco di Megghi

Megghi ha iniziato la sua avventura con il pacco numero 1 dimostrando fin da subito una spiccata capacità di gestione dei premi più alti del tabellone. Per buona parte della serata il sogno dei 300mila euro è rimasto nell’aria.

Il primo inciampo è avvenuto quando, optando per il “cambio pacco”, ha dovuto cedere 100mila euro. Nonostante la perdita, ha continuato a giocare con prudenza, mantenendo ancora in corsa i premi più significativi.

Un giorno, il pacco numero 11 è stato al centro di una curiosa coincidenza: un parente di Megghi aveva sognato quel numero associandolo ai 300mila euro. Il dettaglio ha alimentato speranze, ma la concorrente ha deciso di non tornare indietro, conservando il pacco corrente.

Una nuova chiamata ha eliminato i 75mila euro. Il “Dottore” ha tentato ancora di convincerla a cambiare, ma la risposta è stata negativa, mantenendo così sul tavolo ancora premi di rilievo.

Il colpo di scena è arrivato con la Sicilia, che ha rivelato i 300mila euro. Il premio più ambito è sparito proprio nella fase del tre contro tre, a un passo dal finale.

Successivamente sono comparsi i 50 euro e, poco dopo, i 20mila euro. A quel punto, il pacco rimasto in mano a Megghi conteneva soltanto 100 euro.

L’ultima speranza è stata offerta dalla “Regione Fortunata”. Dopo aver scelto il Piemonte e poi la Campania, il verdetto si è ristretto a Piemonte e Veneto, con in palio 100mila euro. Purtroppo, la Regione Fortunata si è rivelata il Veneto, lasciando Megghi con il poco bottino di 100 euro e senza la possibilità di ribaltare la sconfitta.

Il sipario si è chiuso su una partita che sembrava destinata a grandi premi, ma che è terminata con un risultato ben al di sotto delle aspettative. Un finale emotivo per Megghi, che ha dovuto fare i conti non solo con il gioco, ma anche con un dolore personale appena riaffiorato.