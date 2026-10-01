Negli ultimi mesi la giustizia italiana ha pronunciato due sentenze importanti per episodi di violenza estremo avvenuti in zone diverse del Paese. Entrambe le condanne riguardano reati di tentato omicidio e hanno suscitato l’attenzione dei media locali per la gravità delle azioni e per le pene inflitte.

Il primo caso si è svolto a Riccione, in Emilia-Romagna, dove un uomo di 54 anni ha tentato di accoltellare un carabiniere intervenuto in una lite familiare.

Il secondo si è verificato ad Agropoli, in Campania, con l’aggressione di una donna straniera sul lungomare San Marco. Entrambe le fattispecie hanno portato a processi con rito abbreviato e a condanne severamente calibrate dal giudice.

Riccione: la condanna per l’aggressione al carabiniere

Il 16 marzo, i carabinieri di Riccione sono stati chiamati al numero unico 112 dopo una discussione tra un marito e la moglie all’interno dell’abitazione.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato una situazione apparentemente tranquilla e si sono allontanati, ma la situazione è rapidamente degenerata quando la donna ha nuovamente richiesto aiuto. L’uomo, presumibilmente sotto l’effetto di alcol, ha estratto da sotto la giacca un coltello da cucina e si è scagliato contro l’ispettore, mirando al torace e all’addome.

Fatti salienti dell’aggressione

L’operatore è riuscito a difendersi, evitando il contatto con la lama, ma è stato colpito verbalmente dall’aggressore, che ha gridato minacce di morte contro il personale e persino contro le proprie figlie. L’uomo è stato immediatamente disarmato e arrestato, venendo poi trasferito in caserma. Il giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto la gravità dell’atto, confermando il rischio di recidiva e tenendo conto di precedenti comportamenti violenti nei confronti della famiglia.

La pena stabilita è di tre anni e quattro mesi di carcere per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al risarcimento di 2.000 euro a favore del carabiniere e il pagamento delle spese processuali. L’avvocato dell’imputato, Filippo Airaudo, aveva richiesto la derubricazione in tentate lesioni, ma il giudice ha ritenuto fondate le accuse più gravi sostenute dal pubblico ministero.

Agropoli: otto anni per il tentato omicidio di una turista

Il 2 maggio di quest’anno, sul lungomare San Marco di Agropoli, una donna straniera è stata oggetto di un attacco brutale da parte di un uomo nato a Perdifumo. L’aggressore, dopo che la vittima aveva rifiutato un rapporto sessuale, ha tentato di strangolarla con un cavo elettrico, per poi colpirla ripetutamente al volto e alla testa. L’intervento tempestivo di passanti e forze dell’ordine ha impedito un epilogo letale.

Iter giudiziario e prospettive di riduzione

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con il giudice Valerio Ragucci, ha emesso la condanna a otto anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio, applicando il rito abbreviato. Inizialmente il GIP Giuseppe Saponiero aveva chiesto la derubricazione del reato da tentato femminicidio a tentato omicidio, decisione poi confermata dal giudice. La difesa, rappresentata dagli avvocati Antonio Mondelli e Mattia Di Maio, sta valutando la possibilità di presentare appello o di richiedere la riduzione di un sesto prevista dal rito, che porterebbe la pena a sei anni e nove mesi.

Il giudice ha motivato la sentenza sulla base della violenza incontrollata e della minaccia di morte, evidenziando la gravità dell’aggressione sessuale e l’intento di causare la morte della vittima. Le motivazioni complete verranno depositate entro trenta giorni, ma la condanna rimane significativa per la tutela della persona e per l’effetto deterrente che tali reati richiedono.

Entrambe le sentenze mostrano come la magistratura italiana stia adottando pene severe per i reati di violenza estrema, sia contro le forze dell’ordine che contro civili. La risposta giudiziaria sottolinea l’importanza di proteggere le vittime e di considerare il contesto di abuso di sostanze e di precedenti comportamentali nella valutazione delle pene.