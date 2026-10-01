Home > Cronaca > Sentenze per tentato omicidio a Riccione e Agropoli: dettagli delle vicende

Sentenze per tentato omicidio a Riccione e Agropoli: dettagli delle vicende

Sentenze per tentato omicidio a Riccione e Agropoli: dettagli delle vicende

Due condanne per violenza estrema: a Riccione tre anni per tentato omicidio contro un carabiniere, ad Agropoli otto anni per una donna sul lungomare.

di Pubblicato il

Negli ultimi mesi la giustizia italiana ha pronunciato due sentenze importanti per episodi di violenza estremo avvenuti in zone diverse del Paese. Entrambe le condanne riguardano reati di tentato omicidio e hanno suscitato l’attenzione dei media locali per la gravità delle azioni e per le pene inflitte.

Il primo caso si è svolto a Riccione, in Emilia-Romagna, dove un uomo di 54 anni ha tentato di accoltellare un carabiniere intervenuto in una lite familiare.

Il secondo si è verificato ad Agropoli, in Campania, con l’aggressione di una donna straniera sul lungomare San Marco. Entrambe le fattispecie hanno portato a processi con rito abbreviato e a condanne severamente calibrate dal giudice.

Riccione: la condanna per l’aggressione al carabiniere

Il 16 marzo, i carabinieri di Riccione sono stati chiamati al numero unico 112 dopo una discussione tra un marito e la moglie all’interno dell’abitazione.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato una situazione apparentemente tranquilla e si sono allontanati, ma la situazione è rapidamente degenerata quando la donna ha nuovamente richiesto aiuto. L’uomo, presumibilmente sotto l’effetto di alcol, ha estratto da sotto la giacca un coltello da cucina e si è scagliato contro l’ispettore, mirando al torace e all’addome.

Fatti salienti dell’aggressione

L’operatore è riuscito a difendersi, evitando il contatto con la lama, ma è stato colpito verbalmente dall’aggressore, che ha gridato minacce di morte contro il personale e persino contro le proprie figlie. L’uomo è stato immediatamente disarmato e arrestato, venendo poi trasferito in caserma. Il giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto la gravità dell’atto, confermando il rischio di recidiva e tenendo conto di precedenti comportamenti violenti nei confronti della famiglia.

La pena stabilita è di tre anni e quattro mesi di carcere per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al risarcimento di 2.000 euro a favore del carabiniere e il pagamento delle spese processuali. L’avvocato dell’imputato, Filippo Airaudo, aveva richiesto la derubricazione in tentate lesioni, ma il giudice ha ritenuto fondate le accuse più gravi sostenute dal pubblico ministero.

Agropoli: otto anni per il tentato omicidio di una turista

Il 2 maggio di quest’anno, sul lungomare San Marco di Agropoli, una donna straniera è stata oggetto di un attacco brutale da parte di un uomo nato a Perdifumo. L’aggressore, dopo che la vittima aveva rifiutato un rapporto sessuale, ha tentato di strangolarla con un cavo elettrico, per poi colpirla ripetutamente al volto e alla testa. L’intervento tempestivo di passanti e forze dell’ordine ha impedito un epilogo letale.

Iter giudiziario e prospettive di riduzione

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con il giudice Valerio Ragucci, ha emesso la condanna a otto anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio, applicando il rito abbreviato. Inizialmente il GIP Giuseppe Saponiero aveva chiesto la derubricazione del reato da tentato femminicidio a tentato omicidio, decisione poi confermata dal giudice. La difesa, rappresentata dagli avvocati Antonio Mondelli e Mattia Di Maio, sta valutando la possibilità di presentare appello o di richiedere la riduzione di un sesto prevista dal rito, che porterebbe la pena a sei anni e nove mesi.

Il giudice ha motivato la sentenza sulla base della violenza incontrollata e della minaccia di morte, evidenziando la gravità dell’aggressione sessuale e l’intento di causare la morte della vittima. Le motivazioni complete verranno depositate entro trenta giorni, ma la condanna rimane significativa per la tutela della persona e per l’effetto deterrente che tali reati richiedono.

Entrambe le sentenze mostrano come la magistratura italiana stia adottando pene severe per i reati di violenza estrema, sia contro le forze dell’ordine che contro civili. La risposta giudiziaria sottolinea l’importanza di proteggere le vittime e di considerare il contesto di abuso di sostanze e di precedenti comportamentali nella valutazione delle pene.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app