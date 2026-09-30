Nonno e nipote investiti sulla Tosco-Romagnola a Cascina: la bambina è stata rianimata e operata d’urgenza, poi trasferita in elicottero al Meyer. Grave anche il 78enne.

Grave incidente a Cascina, nel Pisano, dove un nonno e la nipote sono stati investiti mentre attraversavano la Tosco-Romagnola. La bambina, 7 anni, ha riportato un gravissimo politrauma ed è stata trasferita al Meyer di Firenze dopo un intervento d’urgenza. Ferito anche il 78enne, ricoverato in codice rosso.

Nonno e nipote di 6 anni investiti sulla Tosco-Romagnola

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, sulla Tosco-Romagnola, nella zona di Titignano, nel territorio di Cascina, in provincia di Pisa. Come riportato da Pisa Today, un 78enne e la nipote di 7 anni sono stati travolti da un’automobile mentre stavano attraversando la strada. Secondo una prima ricostruzione riportata dal Tgr Toscana, ancora al vaglio della polizia locale, i due avrebbero attraversato la carreggiata a circa 20 metri dalle strisce pedonali.

L’automobilista, secondo quanto emerso finora, se li sarebbe ritrovati improvvisamente davanti, senza riuscire a frenare o a evitare l’impatto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14, dopo che il nonno era andato a prendere la bambina a scuola. L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento di più mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Pubblica Assistenza, l’automedica del 118 di Pisa, la Croce Rossa e gli agenti della polizia locale di Cascina, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica.

Nonno e nipote di 6 anni coinvolti in un grave incidente sulla Tosco-Romagnola: le loro condizioni

Le condizioni della bambina sono apparse subito gravissime. La piccola avrebbe riportato un politrauma e sarebbe stata rianimata e intubata direttamente sul luogo dell’incidente dal medico del 118. Dopo il primo intervento dei sanitari, sarebbe stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa, dove sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico. Al termine dell’operazione sarebbe stata trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove resta ricoverata in condizioni critiche.

Anche il nonno avrebbe riportato un politrauma e sarebbe stato trasferito in ospedale in codice rosso. Al momento dei soccorsi sarebbe stato cosciente e, pur presentando condizioni serie, il suo quadro clinico sarebbe apparso meno grave rispetto a quello della nipote.

Intanto la polizia locale sta proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione le circostanze dell’investimento e stabilire la dinamica dell’incidente.