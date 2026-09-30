Francesco Totti e Noemi Bocchi celebrano cinque stagioni d’amore e, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero preparando il passo più importante: il matrimonio. Tuttavia, il cammino verso le nozze è costellato da una questione pendente con l’ex moglie Ilary Blasi, che dovrà essere risolta nell’udienza fissata per il 16 ottobre 2026. La coppia sembra pronta a coniugare la vita privata con quella pubblica, ma il giudice dovrà ancora valutare chi abbia provocato la rottura e stabilire l’ammontare definitivo dell’assegno per i figli.

Matrimonio in primavera 2027: i progetti di Totti e Bocchi

Secondo le informazioni diffuse, i due avrebbero intenzione di celebrare le loro promesse a Roma nella primavera del 2027. La notizia, diffusa dal settimanale Oggi, non è stata ancora confermata dagli interessati e, al momento, il sito del Comune della Capitale non riporta alcuna pubblicazione ufficiale.

Il desiderio di sposarsi nasce dopo cinque anni di convivenza, durante i quali la coppia ha condiviso momenti di vita familiare con i figli Cristian e Chanel, rafforzando il legame nonostante le tensioni con Ilary.

Udienza del 16 ottobre 2026: il nuovo capitolo legale con Ilary Blasi

La data del 16 ottobre segna l’inizio di un nuovo capitolo giudiziario: la corte dovrà stabilire chi sia responsabile della separazione e definire l’entità dell’assegno a carico di Totti.

Nel luglio scorso, il giudice Gianluca Gelso ha già ridotto l’importo mensile destinato ai figli da €12.500 a €10.900, una diminuzione di €1.600 su richiesta dell’avvocato di Totti, Antonio Conte. La questione riguardante Chanel, ora 19enne sarà rivalutata durante l’udienza, grazie all’intervento di un perito del tribunale che presenterà i bilanci patrimoniali dei due ex coniugi.

Dettagli sull’assegno per i figli

L’assegno, fissato originariamente ad aprile 2023, è stato soggetto a riesame per adeguarlo alla situazione finanziaria attuale. La riduzione a €10.900 al mese riflette le nuove valutazioni del reddito e delle spese familiari. Finché non verrà pubblicata una sentenza definitiva, i genitori continueranno a gestire le spese quotidiane dei figli, ma la decisione del giudice Gelso indica una tendenza verso una revisione più contenuta.

Eventi recenti di Ilary Blasi e Francesco Totti

Nel frattempo, Ilary Blasi ha attraversato un nuovo capitolo sentimentale, celebrando le nozze con Bastian Müller il 13 settembre in una cerimonia chiusa a Ravello, nella splendida cornice di Villa Cimbrone sulla Costiera Amalfitana. Parallelamente, Totti ha festeggiato i suoi cinquanta anni il 27 settembre con un volo privato verso Las Vegas, dove ha trascorso la serata in compagnia dei figli e della compagna Noemi, alternando cene tipiche italo-americane a giri in supercar.