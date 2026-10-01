La Casa Circondariale Don Bosco di Pisa ha vissuto una sommossa il 30 settembre 2026 quando decine di detenuti si sono barricati in una sezione dell’istituto dopo aver segnalato la presenza di presunte microspie nelle celle. La protesta ha coinvolto una diretta su TikTok e l’intervento di Polizia Penitenziaria e Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2026.

La vicenda è importante perché ha esposto criticità strutturali e organizzative della Casa Circondariale, mettendo in luce il tema del sovraffollamento e delle presunte violazioni della privacy all’interno delle celle. La protesta ha attirato attenzione pubblica anche per l’uso dei social: una diretta TikTok ha documentato fasi della rivolta e ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, amplificando la pressione esterna sulla gestione della situazione.

Sequenza dei fatti al Don Bosco

La protesta è iniziata durante una prova di evacuazione, quando alle autorità che chiedevano ai detenuti di uscire temporaneamente dalle celle è seguito il ritrovamento di piccoli apparecchi descritti come “cimici” o microspie al rientro dei reclusi. Un detenuto ha trasmesso in diretta su TikTok, mostrando gli oggetti e denunciando un’invasione della privacy.

Circa 40 persone, secondo le prime ricostruzioni, hanno chiuso a chiave una sezione e hanno lanciato oggetti e acqua contro il personale. Nel corso della manifestazione i detenuti hanno versato olio sui corridoi per ostacolare gli interventi, mentre la folla di familiari e sostenitori si radunava fuori dalla struttura.

Interventi delle forze e gestione dell’ordine

All’esterno la risposta ha visto lo schieramento di decine di agenti di Polizia Penitenziaria reparti dei Carabinieri e pattuglie in assetto di contenimento. Sono arrivati da Roma negoziatori della GIR/GIO per aprire un canale di dialogo con i detenuti, mentre alcune fonti parlano dell’uso di spray lacrimogeni e di manganelli durante le fasi più concitate. Un’ambulanza del 118 è stata tenuta a disposizione per eventuali soccorsi e sono stati predisposti rinforzi in concorso con reparti della penitenziaria di Firenze.

Dati sul sovraffollamento e denuncia sindacale

Il sindacato UIL FP Polizia Penitenziaria ha evidenziato numeri critici della Casa Circondariale: “A Pisa oltre 300 reclusi sono stipati in soli 185 posti (+64%), mentre risultano assegnati appena 185 agenti, quando ne servirebbero almeno 347”. Il sindacalista Gennarino De Fazio ha sottolineato il divario tra organico presente e organico necessario, richiamando anche il quadro nazionale con 66 mila detenuti contro 46 300 posti disponibili e una carenza stimata di circa 20 mila agenti.

Richieste dei detenuti e prossime verifiche

I detenuti hanno chiesto un incontro con il comandante della Polizia Penitenziaria e con la direttrice della struttura, segnalando anche problemi igienico-sanitari e presenze di cimici nei letti. Le amministrazioni della Casa Circondariale hanno espresso la disponibilità ad avviare un dialogo e hanno annunciato verifiche sulle accuse di intercettazione illegale e sulle procedure operative. Le autorità hanno disposto accertamenti tecnici sugli apparecchi trovati e un riesame delle pratiche interne per chiarire la natura degli oggetti rinvenuti.

La tensione è rimasta elevata sia all’interno della struttura sia all’esterno, dove familiari e cittadini aspettavano notizie sull’evoluzione della rivolta; le operazioni di contenimento e i colloqui negoziali hanno proceduto nelle ore successive con l’obiettivo di riportare l’ordine e garantire la sicurezza di detenuti e agenti.