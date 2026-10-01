Il mercato azionario giapponese ha dato il via al nuovo mese con un segnale positivo: il Nikkei è cresciuto dello 0,70% segnando 67.222,48 punti. Questo balzo è strettamente legato al recente slancio del comparto tecnologico, alimentato da dinamiche provenienti dagli Stati Uniti.

L’effetto dei semiconduttori USA sul mercato giapponese

Il vero motore di questa ripresa è il Philadelphia Semiconductor Index (SOX), che ha chiuso la giornata precedente con un incremento dell’1,32%. L’indice, che raggruppa le principali aziende produttrici di chip e componenti elettronici, è tradizionalmente considerato un termometro della domanda globale di semiconduttori. Quando la filiera americana si espande, le ricadute si fanno sentire anche nella catena di approvvigionamento asiatica, dove molte imprese giapponesi operano come fornitori o partner strategici.

Rialzo del Philadelphia Semiconductor Index

Il +1,32% del SOX è stato trainato soprattutto dai titoli legati all’intelligenza artificiale e ai chip di ultima generazione, settori in cui le compagnie statunitensi hanno appena annunciato nuovi piani di investimento. Questa crescita ha innescato un effetto domino: gli investitori hanno cominciato a rivedere al rialzo le prospettive delle società giapponesi impegnate nella produzione di componenti elettronici, nei circuiti integrati e nelle soluzioni di IA per l’industria.

Il Nikkei si rinvigorisce all’inizio di ottobre

Alla luce di questi dati, il Nikkei ha registrato un guadagno di 468 punti in apertura, riflettendo la fiducia del mercato nella continuità della domanda di tecnologie avanzate. Le aziende più influenti del panorama tokyoista, tra cui giganti dell’elettronica e del manufacturing, hanno beneficiato di una leggera ripresa dei prezzi azionari, contribuendo al movimento complessivo dell’indice.

Stabilità dello yen sui cambi

Parallelamente all’andamento positivo delle azioni, la valuta nazionale ha mostrato pochi cambiamenti: lo yen si è quotato a 157,70 per dollaro e a 178,70 per euro. Una moneta poco volubile è spesso interpretata come un segnale di equilibrio per le imprese esportatrici, poiché evita brusche oscillazioni che potrebbero erodere i margini di profitto sui mercati esteri. In questo contesto, la stabilità dello yen viene vista come un vantaggio per le società giapponesi che vendono i propri prodotti tecnologici all’estero.

Guardando al futuro, gli analisti suggeriscono che il legame tra l’andamento del SOX e le performance del Nikkei potrebbe rimanere forte finché la domanda globale di chip continuerà a crescere. Tuttavia, eventuali variazioni nella politica monetaria statunitense o tensioni nella catena di fornitura potrebbero introdurre nuove volatilità. Per gli investitori, monitorare da vicino le notizie provenienti dal settore dei semiconduttori sarà fondamentale per anticipare i prossimi movimenti del mercato giapponese.