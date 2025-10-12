Una serata intensa tra danza, emozioni e sorprese sulla pista più amata. Tutto quello che è successo nella terza puntata di Ballando con le Stelle.

Il palco di Ballando con le Stelle si è riacceso per la terza puntata dell’edizione 2025, portando con sé eleganza, ritmo e tanta competizione. La serata ha riservato momenti intensi, performance applaudite e qualche sorpresa in classifica. Milly Carlucci, regina indiscussa del sabato sera di Rai1, ha guidato ancora una volta un cast eterogeneo e pieno di personalità, tra conferme, debutti riusciti e sfide che promettono di infiammare le prossime puntate.

Tra novità e sorprese: la serata di Milly Carlucci

Alla conduzione, Milly Carlucci ha guidato con il suo consueto equilibrio una serata ricca di ritmo e ironia, affiancata dal nuovo assistente della Sala delle Stelle, Massimiliano Rosolino, che ha preso il posto di Paolo Belli — quest’ultimo ora in gara con Anastasia Kuzmina. In giuria, il quintetto storico composto da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ha commentato con il consueto mix di ironia e competenza le performance dei concorrenti.

Ospite d’eccezione della puntata è stato Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo, che si è cimentato con entusiasmo nel ruolo di “ballerino per una notte”.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci legge la classifica: chi è stato eliminato

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda in seconda serata su Rai1 a causa della partita della Nazionale, ha confermato l’eleganza e il talento di Francesca Fialdini. In coppia con Giovanni Pernice, la conduttrice ha conquistato nuovamente il primo posto grazie a un valzer raffinato sulle note di Quello che le donne non dicono, incantando giuria e pubblico. A contendersi il podio, una sorprendente Barbara D’Urso accompagnata da Pasquale La Rocca: il loro freestyle su Dançando Lambada ha acceso la pista con energia e ritmo travolgenti, portandoli a condividere la vetta della classifica.

Dietro di loro, Martina Colombari ha guadagnato punti preziosi grazie al “Tesoretto”, mentre Andrea Delogu, Filippo Magnini, Fabio Fognini e Rosa Chemical si sono piazzati a metà graduatoria.

Nessuna eliminazione in questa puntata, ma una penalità di 10 punti attende Marcella Bella ed Emma Coriandoli, ultime in classifica.