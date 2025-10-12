Barbara D’Urso incanta la pista e i giudici di Ballando con le Stelle tra emozione e divertimento, con un commento inedito di Selvaggia Lucarelli.

La pista di Ballando con le Stelle torna a illuminarsi di emozioni e sorprese, e in questa terza puntata del 11 ottobre a catturare l’attenzione è stata Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva ha dimostrato ancora una volta di saper combinare tecnica, grinta e divertimento, conquistando la maggior parte della giuria e il pubblico con un’esibizione coinvolgente accanto al maestro Pasquale La Rocca.

Barbara D’Urso brilla in pista con Pasquale La Rocca

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso è stata protagonista di un’esibizione che ha catturato l’attenzione della giuria e del pubblico. La conduttrice, accompagnata dal maestro Pasquale La Rocca, ha mostrato grande impegno e spirito giocoso, divertendosi nonostante qualche piccolo imprevisto tecnico con le frange del costume.

Alberto Matano ha sottolineato la sinergia tra due personalità affini e sfidanti, osservando:

“Si sono incontrate due personalità molto simili, molto sfidanti. Però vorrei vedere se c’è anche il divertimento”.

La D’Urso ha replicato senza mezzi termini:

“Io stasera mi sono divertita moltissimo, c’è grande impegno. Stasera mi si sono pure incastrate le frange, però io inizio a divertirmi”.

Anche Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith hanno elogiato la performance, descrivendola come una vera liberazione emotiva, con Smith che ha aggiunto: “Finalmente ti sei spogliata, questa è la migliore performance”.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso: la reazione di Selvaggia Lucarelli dopo esibizione e standing ovation

L’unico giudizio più cauto è arrivato da Selvaggia Lucarelli, che ha osservato:

“Io non ho trovato un percorso particolare, hanno sempre ballato bene. Quello che mi domando è cosa ci diremo da qui a Natale perché va tutto bene, non succede niente, e quindi forse…”.

Barbara D’Urso ha replicato con ironia:

“Che deve succedere, che cado e mi spacco una coscia?”.

Anche Milly Carlucci e Rossella Erra hanno sottolineato la complicità evidente tra alunna e maestro, suggerendo un feeling che va oltre la semplice coreografia. Alla fine, la giuria ha premiato l’esibizione con un punteggio molto alto, confermando il successo della coppia e consolidando il fascino di Barbara D’Urso sulla pista da ballo, con un totale di 47 punti.